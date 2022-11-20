【心理測驗】神準！一圖看出內心渴求

臨近年底，不知大家會感嘆今年尚未完成的事，還是早早已定下未來一年的目標？生活不可能事事完美，人要認清心中所向，才能走到最理想的目的地。日網「TRILL」一道可以看出內心追求的心理測驗，只需一眼便能知悉心中所想。

【問題】

請憑直覺，你認為相片中的圖案是甚麼？

A.滾筒洗衣機

B.箭靶

C.相機

D.開關按鈕

【結果分析】

A.積極改變

選擇不停滾動的洗衣機，代表你是一個積極求變的人，會主動認識新朋友、轉換新工作、尋找新愛好，是一個活躍而停不下來的人，擁有很強的行動力，亦因此有着各種不同的經驗，較易獲得身邊人的關注。不過同時要注意的是，因為衝動行事的性格，有時會令自己感到後悔。總的來說，你很享受現在不斷嘗試新事物的生活，令你不容易感到無聊。

B.安於穩定

射箭之人由始至終的目標都只有靶心，你是一個腳踏實地的人，比起充滿變化的生活，你更想平靜而安穩地渡過每一天。極有耐心的你，可以默默地過着一成不變的生活，即使面對一份不甚理想的工作亦可以堅持下去。對這樣的你來說，一個穩定的環境更能令你發揮自己的能力，長時間地專注同一件事，隨着日積月累的經驗，你將可能成為某方面的專家，擁有屬於自己的一片天地。

C.尋找變化

拿着相機的人既會定格瞬間，亦會尋找新的風景，對你來說，重複的事情會令你感到無聊，所以會去尋找新穎或與眾不同的事物。好奇心重的你，對很多事情都感興趣，並且會享受充滿激情和變化的生活，但同時亦因此而難以堅持同一件事物，漸漸失去興致而選擇中途放棄。如果你因為想法太多而無法專注一件事，不妨創造一個能令你集中注意力的地方，專注你當下想做的事，直至完成為止。

D.尋求穩定

守住內心開關的你，盡可能都不想改變現有的生活模式，甚至認為自己的品味與做事風格不可能改變。即使會接收新的信息，但亦不會立刻接受，不太輕易動搖自己的想法和行事。其實嘗試新事物對你來說亦不一定全是壞事，即使對於穩定的追求會令你無法接受新挑戰，但新事物帶來的不一定是焦慮、不安，說不定可以從中找到值得注意的新方向。