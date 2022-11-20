鄭伊健紅館騷開鑼　首首經典引全場大合唱

鄭伊健相隔3年再踏紅館，一連9場《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022》演唱會昨晚（19日）開鑼，伊健的太太蒙嘉慧（Yoyo）原本在日本讀書也專誠回港，陪同老爺（伊健的父親）一同捧場睇騷。演唱會以三面台設計，舞台上設有超巨型大螢幕，不停播放動畫，似說故事形式，展現城市發展、戰爭導致天崩地裂等世界的變遷。歌聲畫面配合起來，相當震撼，每次轉換畫面，現場都嘩聲四起，而伊健又不時擺出chok甫，令台下尖叫聲不絕。Yoyo都睇得好開心，在觀眾席不停揮動燈牌。

伊健開場獻唱《一個為你甘去蹈火海的人》等多首歌曲後，與觀眾打招呼問候：「好耐無見，大家別來無恙。」粉絲大叫：「好掛住你呀！」他稱好開心再踏紅館，因為好艱難，以前見到大家的笑容，現在見到是裏面的笑容。說到台上一個鐵桶燃點火種的裝飾，他笑言靈感來自燒嘢食：「大家係咪好耐無燒嘢食，啱啱放寬咗，完騷後北潭涌（燒烤場）見。」他說無論世界點亂，都要令自己開心，娛樂事業亦是其中一樣，每次看到燒烤爐的火花，就覺得燃點了希望，希望可以達成，因為好多嘢係值得去等，然後唱出《值得等》。

之後伊健邀請雲浩影和幾位Band友合唱，笑言是新杯麵組合「謎肉杯麵」，因多了「小鮮肉」。伊健多首經典歌，都是耳熟能詳，像唱《感激我遇見》時，全場自動大合唱，即使伊健落台後，觀眾仍然接力唱不停。唱到《全城效應》時，伊健施展舞功，活力十足，一個華麗轉身、飛身坐上房車車頭上，一輪勁歌熱舞後，他笑言：「好甘呀！」指要唞唞先。之後獻唱早期的情歌作品時，舞台升降台突升到3層樓高，雖然升降台面微微傾斜，不過伊健就站得好穩。

到Encore環節，他表示要「自肥」，要求唱師傅羅文的《前程錦繡》，他說：「之前羅文紀念騷我無出席，唔係唔想去，係想喺自己個騷送呢首歌畀佢。」伊健每次唱《只會因你唱》時，都好大感觸，昨晚他感動到眼濕濕，不過他想大家帶着歡樂離開，於是一口氣連唱多首快歌作結，令全場High 爆。