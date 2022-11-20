Back to 90s！球鞋舊化繼續Hit！

復古熱潮Never Dies，幾乎每隔一段時間又會再度興起，尤其是運動鞋界別更是常客！今季Nike及Reebok分別於聯名新作中注入復古元素，並用上大家都熟悉的90s經典鞋款為主角，相信必能重擊「鞋頭」心臟，引起瘋搶！

玩裂紋仿舊

早於年頭發布的COMME des GARÇONS HOMME PLUS FW22系列中，川久保玲已經大玩舊化美學，將霉爛及磨損等元素注入服飾系列中。若細心留意的話，不難發現大師玩仿舊的，還有跟Nike合作的COMME des GARÇONS HOMME PLUS x Nike Air Max 97聯名球鞋。這對別注球鞋之所以引起「鞋頭」關注，全因揀選了經典鞋款Air Max 97作主角，並重塑成黑和粉二色跑鞋。其最大亮點在於皮革鞋面上進行了磨砂處理，使到鞋面上滿布班駁裂紋，乍看還以為是舊鞋一對，食中近年大熱的舊化球鞋熱潮。新作更搭載黑色中底與透明Air氣墊，而COMME des GARÇONS HOMME PLUS的標誌則低調的印在鞋墊上，整體豐富層次及高規格質感設計都相當值得入手，不妨於11月25日的開售日到CdG HOMME PLUS官網看看。

復古鞋面

無獨有偶，Reebok今季也跟合作關係良好的Maison Margiela再度攜手，推出全新聯名作TZ Pump Deadstock。此鞋以Reebok 1990年發布的「TZ Pump」籃球鞋為藍本，鞋面採用檔案中原始「TZ Pump」的3D掃描設計，通過染色及中底上的手繪及裂紋處理，呈現舊化效果，每個細節都讓人感受到歲月的痕迹。今回一共推出3款配色，分別是白 x 黑 x 霓虹黃、白 x 黑 x 紅和白 x 黑 x 藍，每款都百搭易襯，想入手就上Maison Margiela官網碰運氣。