張栢芝為細仔開生日會　張繼聰囡囡唱韓文歌

張栢芝細仔Marcus早前4歲生日，身為廿四媽媽的栢芝花盡心思為兒子慶祝生日。雖她工作繁忙，但依然精心準備Marcus的生日，栢芝今次於室內遊樂場舉行了一場大型生日會，可見有當中有不少遊樂設施，給Marcus與他的朋友玩耍，相信今次Marcus過了一個非常偷快的生日。

藝人謝安琪（Kay）一直被公認為「唱得之人」，而老公張繼聰的音樂造詣也相當高，果然兩人的5歲囡囡張靖都繼承了兩公婆的音樂DNA。早前張繼聰上載了一段囡囡唱韓國女團BLACK PINK的歌曲《Pink Venom》的片段，當中的韓文及英文歌詞對於年齡輕輕的她也沒有難度，爸爸張繼聰並留言︰「聽到我好迷醉」。

相信去主題樂園遊玩是眾多小朋友的夢想之一，近日藝人周勵淇（Niki）一家三口到主題樂園一日遊，Niki並於社交網分享當日的片段，可見囝囝Morris當日非常興奮地「紮紮跳」，媽媽更將囝囝抱起，畫面相當之溫馨！

電台DJ朱薰經常於社交網分享與囡囡譚在之的日常互動，早前更上載一條爆笑影片，當一家人討論是否要為旅行找換更多現金時，囡囡就突然高唱︰「好呀，唱多啲cash、cash...... I never lose cash。」，其後媽媽更指喜歡囡囡的歌，母女的互動可謂相當溫馨。