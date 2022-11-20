叱咤抽飛難過登天　姜濤粉絲被爆「走後門」買票？

人氣男團MIRROR 6位成員近日成功打入《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛男歌手」十強位置，一眾鏡粉瘋狂撲飛，為求當晚親身支持偶像，近日有平台舉行玩遊戲換叱咤飛活動，但由於玩法難度極高，需要抽字塊儲齊7個字塊才有機會換取門票，但兌換遊戲機會不但要先付費成為會員，更要交易滿100元以上才能獲得一次抽字機會，加上會員要到巡遊車出沒地點排隊取籌才能參與遊戲，意味住抽飛要錢、運氣及時間，保守估計最好運每次抽字也不重複，都要最少1000元才能換到叱咤飛。

叱咤飛一票難求，不過近日有網民爆料，指有姜濤粉絲「姜糖」竟能直接課金購買入場門票，該網民表示：「你哋咁玩，其他人點夠你哋玩呀？我哋通排都拎唔到籌去買飛玩遊戲，你哋就直接『特別技巧』買飛，唔使排隊唔使玩遊戲，啲糖拎住5隻字就去買兩張百搭卡，直接買飛，玩哂啦。有興趣直接課金就DM（訊息），我哋就成班傻婆咁，黐線！」意指有「姜糖」在抽字遊戲中，付費直接購買所需的字卡，以儲齊字卡換飛，該網民更貼出疑似「姜糖」於群組的對話截圖佐證。網民即表示如果情況屬實，不但令其他歌手的粉絲未能入場睇騷有欠公平，更直接影響最終現場投票的賽果。