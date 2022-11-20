罕有兩台同場　林鈺洧領軍港姐對撼ViuTV女神

疫情放緩，很多大型活動亦得以再次舉辦，今早（20日）有機構舉辦了慈善步行活動，本地兩間主要電視台無綫及ViuTV亦有派隊參與，兩台同場乃近年罕見，無綫派出應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡及「友誼小姐」邢慧敏，聯同多位資深藝人出席，聲勢浩大；而ViuTV則派出女神沈殷怡、陳俞希及練美娟，聯同一班年輕藝人出席，青春無敵，兩隊同樣吸引大批市民拍照，可謂不相伯仲。

應屆港姐冠軍林鈺洧興奮表示希望可快點開步：「第一次參加大型步行，可以喺新穚行非常榮幸，又未試過咁多人一齊行，想感受下。」許子萱則表示大穚是香港另一里程碑，有機會參與絕對興奮：「雖然都幾攰，因為尋晚參加完台慶瞓得3個鐘，但好有意義。」身旁的梁超怡亦表示只睡了2小時，但因之前長期於外國生活，今次是首次親眼目睹大穚，故同樣興奮，問到休息不足會否擔心體力不支暈倒？她説：「我哋港姐訓練期間仲辛苦，所以我哋已經慣咗。」許子萱亦笑言步行可以，跑就不能了。

問到大穚落成能疏導將軍澳交通，駕車回公司是否方便很多？19歲已考獲駕駛執照的林鈺洧説：「好耐嘅車牌，但我冇車，所以好多時會搭公共交通工具。（港姐冠軍搭公交唔會唔方便？）唔會嘅，搭車又方便又唔怕塞車，加上呢區多泥頭車，如果揸車我怕會彈花駕車。」她坦言亦有意添置座駕，但首要是「搵多啲先」。