【移居英國】飛站？不開車？倫敦巴士6種古怪奇行

香港人移居英國，如沒駕駛執照，大都選擇倫敦落戶，貪其有地鐵之便。但倫敦地鐵車費不便宜，相比之下倫敦巴士就「抵搭」多了。跟香港不同，倫敦巴士有「Hopper Fare」優惠，就是乘客只須付1.5英鎊（約13.5港幣）車費，便可在1小時內無限次轉乘巴士及輕軌電車，可謂相當惠民。但由於文化不同，倫敦巴士在外國人眼中，還是有些「奇行」難以理解，搭巴士前最好先了解：

（一）車費不收現金？

跟香港巴士不同，倫敦巴士是不收現金的，車資只可由倫敦交通卡Oyster Card支付，又或用感應式付款銀行卡 Contactless Card支付，像用香港八達通般上車「嘟」卡便可；如旅遊時出示實體的有效Travel Card亦可，它和Oyster Cad都可在地鐵站或火車站購買。

（二）不停車「飛站」？

等巴士最怕遇「飛站」沒停車，平白多等一個班次。惟倫敦巴士站，原來有分「Bus Stop」和「Request Stop」兩種，前者無論如何，巴士也必會靠站停車，但後者如無人「招手」示意要上車，而巴士又沒人要落車，那司機便不會停車，直接駛過巴士站。兩種車站要怎分辨？車站站牌雖有註明，但建議你見巴士來就招手，便準必沒錯。

（三）停站不開車？

倫敦跟香港很相似，巴士通常是雙層，上層同樣不可站立，英國司機尤其重視原則，如發現上層有乘客站立，定必停站不開車直至乘客坐下；故自己搭車記緊，上層沒座位一定要回到下層，勿阻礙行車了。另有情況，是巴士與前一班次時距太接近，司機便要停站遲開，讓前後班次時距較平均，下班車載客才不至太擠擁。

（四）半途全車落車？

早有聽聞，英國人堅持準時收工，沒料到巴士司機也是一樣，如在駕駛巴士途中，司機到了放工時間而仍未回到總站，他便會中途靠站，要求乘客全落車，然後便獨自駕車離開，而乘客只能拿着司機給發的轉乘券（Transfer Voucher）等待免費轉乘同一路線巴士繼續車程，感覺也頗匪夷所思。

（五）車廂有人飲食？

基於衞生原因，香港巴士嚴禁車廂飲食，但倫敦巴士卻不一樣，只要不是含酒精飲品，英國搭巴士基本上沒禁止飲食的。不過英國人也很自律，絕少會帶「重口味」食物車上吃，通常都只會吃麵包或三文治，而不會吃咖喱或剥橙皮，更不會有人剪指甲腳甲。

（六）要從車尾上車？

絕大部分倫敦巴士，都跟香港巴士一樣，乘客要從前門上車「嘟」車費，最後從車後門落車；但原來也有一路線巴士例外，它就是復古老巴士Routemaster，亦即是15號巴士線。它採用英國傳統的紅色雙層巴士行走，乘客都要從它車尾的開放式車門上車，並由巴士車長拿手提收費機，跟乘客逐一「嘟」Oyster Card收車費，其他支付方式一律不接受。