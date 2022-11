英國天后Adele今年1月舉行拉斯維加斯賭城騷前一日臨陣退縮宣布取消,引來極大爭議。她另覓場地,上周五晚終於成事,為期5個月的賭城騷正式開鑼,男友Rick Paul、10歲兒子Angelo與名嘴好友James Corden捧場。

Adele出場時獲全場站立致敬,她激動落淚表示:「應該係我對你哋站立致敬,多謝返嚟支持我。我好感恩。你哋睇落好正,依家就好似我所想像咁情形,好完美。我好驚同緊張,但我好開心。」演唱會中段Adele下台走向觀眾席的男友與兒子,給他們送吻,又與沿路歌迷聊天。

她獻唱《Hello》、《Hometown Glory》、《When We Were Young》與邦片主題曲《Skyfall》等著名作品,當她唱到《Set Fire To The Rain》時,鋼琴表面更配合歌詞燃燒起來,非常架勢!