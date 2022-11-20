湯寶如廚藝被質疑　蘇永康：佢個雪櫃得墨魚丸！

歌手湯寶如（湯記）昨晚（19日）於西九戲曲中心舉行《約會你》演唱會，為樂迷獻唱多首經典金曲，更請來蘇永康（阿公）、雷有暉及劉威煌擔任嘉賓，念樂迷大飽耳福，湯記亦先後兩次於台上感觸落淚。湯記與阿公合唱一曲《相思風雨中》後，自爆很早便找對方為她演唱會的擔任嘉賓：「10月底再打畀佢確認，點知先知原來我之前係打咗畀另一個叫William嘅朋友，哈哈，好在阿公好好，一樣肯嚟做嘉賓。」阿公即表示：「我點會唔幫你呢？」他又大爆當年阿湯是朋友中最早賺到金搬出來自住，當年一班圈中好友經常湯記家聚會：「上到去打開佢個雪櫃搵嘢飲，發現佢成個雪櫃淨係得墨魚丸，冇其他食物。」他還笑問湯記究竟是否懂得入廚。

湯記騷後受訪時表示已很久未有開騷，今次演唱會亦因疫情延期至今日：「撞正無綫台慶，又有其他演唱會，擔心到我呢，哈哈。」她表示很感激歌迷們多年支持，指待疫情緩和後，會計劃到新加坡、馬來西亞等地開騷。談到對阿公質疑她的廚藝，湯記即澄清：「我煮嘢真係得㗎！其實阿公相對比較少上嚟，佢都未試過我啲排骨。」他指自己當年工作忙，未必經常有時間買餸，所以會買很多雪藏食品放雪櫃以備不時之需。