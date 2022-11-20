SJ打頭陣來港開騷！崔始源露肉回饋粉絲

等了3年，終於等到韓國組合來港開騷，首隊到港的Super Junior（SJ），昨晚（19日）假亞洲博覽館，舉行一連兩場的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》。

第一場演唱會於晚上7時開始，SJ一出場隨即用歌聲震爆亞博，歌迷隨即舉起手燈跟上音樂節拍，站立尖叫，用最熱烈的歡呼聲來迎接一首又一首的勁歌熱舞！歌迷們時不時全場大合唱，與SJ一起載歌載舞，令SJ八子非常感動及開心。

他們以《Burn the Floor》一曲展開序幕，並大玩手燈舞，緊接是《The Crown》《Super》、《Mr.Simple》、《Ticky Tocky》、《Paradox》及《Mystery》等歌曲， 一口氣又跳又唱近7首歌，再停下來跟大家打招呼。

神童首先用廣東話同觀眾打招呼：「您好！大家好！」，然後再說：「弟弟、哥哥、妹妹、姐姐，我是神童！」接著他表示，「好耐好耐先嚟到香港，大家真係非常之熱烈，希望直至到最後一刻，大家都enjoy，大家識聽韓文？我愛你呀！」

接著東海說 : 「真係事隔好耐見大家，大家近來好嗎？大家更加靚女咗喎，係咪近排戀愛緊呀？唔係呀嘛，唔會㗎可，我真係好掛住大家，尋日隔離緊嘅時間，我搵返以前喺香港舉辦嘅Super show，今日我都預測大家比我嘅愛都會係咁，好期待大家俾多啲愛我，我準備咗啲禮物！」然後大力送上飛吻，令歌迷興奮到傻。

厲旭就問歌迷：「我想比大家睇到我剪咗頭髮靚唔靚仔啊？我靚唔靚啫？」現場歌迷即大叫「靚！」崔始源說 ：「我好想好想你們，大家好我係崔始源，好掛住你哋！」然後不停用手畀心心，全場立即又再核爆式瘋叫！始源再說：「我有練習㗎，我都收到消息，自從疫情之後我哋係咪第一個海外歌手來香港演出嘅？非常非常感謝香港，好多謝大家等我哋咁耐，我哋會做更加畀好嘅演出俾大家睇！」而隊長利特就坦言隔離關係，他們於酒店休息了兩日：「今日我哋嘅成員體力非常之好，我哋喺酒店住咗兩晚咩都冇做，你知唔知呢兩日，香港嘅天氣如何我都唔知呀，聽講話熱我都唔覺得。」

而演唱會至一半，成員就開始玩始源，問佢做咩今次唔除衫？始源笑道：「我今日完咗之後唔食飯！再想想....」大家即問他：「咁係咪即係聽日除呀？」始源笑說：「我哋係咪合約簽明我要除㗎？」然後始源又再被隊友笑問，「你諗諗呀，門票價30萬won架！」接著神童走去揭起始源嘅T恤，即引哄動全場瘋叫，震烈場館。今晚最後一場演唱會於下午五時開始，等SJ再用百分之二百嘅力量去演出回饋香港ELF們吧！