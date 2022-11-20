Audi e-tron改名Q8 e-tron

由e-tron面世、到e-tron Sportback和e-tron GT車型接續登場，大家可以睇到e-tron不僅是Audi首款推出市場的純電動SUV，更是Audi電動車系列的代名詞。考慮到未來旗下不同級別的車型相繼步向全面電動化，廠方去年開始調整其下電動車陣容命名，像去年發表中型電動SUV便似Q4 e-tron來命名，最近輪到e-tron出小改款，廠方一併幫e-tron及e-tron Sportback兩車型分別改名為Q8 e-tron和Q8 Sportback e-tron，進一步確立兩款電動車型的頂級地位。

除了換上新名，兩車型的空氣動力學表現更勝前款。Q8 e-tron 的風阻系數從 0.28cw下降至 0.27 cw， 而Q8 Sportback e-tron則由 0.26cw下調到0.24 cw。不管是新Q8 e-tron 還是Q8 Sportback e-tron，受惠於電池管理系統的調整，動力輸出、車載電池容量、續航力及充電性能也進一步提升。以配備前後電馬達的「細電版」 Q8 50 e-tron和Q8 50 Sportback e-tron 為例：在增壓模式下能產生 250 kW (+20kW)最大輸出功率和 664Nm(+124Nm)最大扭力，車載電池總容量已增至95 kWh(+23kWh)，續航力分別491km和505km，現支援高達150kW直流快速充電；充電時間方面，維持大約30分鐘可充電至80%。廠方另還提供全新、由三具電馬達驅動(前單後雙)的最頂級高性能版 SQ8 e-tron和SQ8 50 Sportback e-tron ，增壓性能達到370kW功率和 973Nm大扭力，電池總容量114 kWh，續航力分別494km和513km，支援高達170kW直流快速充電，都是大約30分鐘可充電至80%。