劉穎鏇比堅尼色誘陳山聰　自揭私下真面目

藝人陳展鵬、陳山聰、劉穎鏇（Tiffany）及伍樂怡等，今午（20日）現身深水埗、出席主演無綫劇集《超能使者》宣傳活動。監製文偉鴻悉心準備了多條劇透短片，預告未來一周的主要劇情，當中包括喪妻後的展鵬頹爆食「狗飯」、山聰英雄救美幾乎被斬斷手，以及劉穎鏇色誘山聰，兼穿上比堅尼大擺性感甫士，短片播放時全場起哄！

文偉鴻即場封Tiffany為「最強Body」去迎戰世界盃，搞到靚女大感靦覥。談到參選港姐後首次以比堅尼亮相人前，她說：「我性格比較保守，唔鍾意騷身材，所以成件事係一個大突破。（事前有諗過推？做咩準備工夫？）都冇推嘅，因為成件事係有原因嘅，呢場戲好重要，會牽動更加大嘅事情發生。我都係拍之前早兩日先知，惟有即刻戒糖同澱粉質，嗰朝早只飲齋啡，而今次我係跟深田恭子嘅寫真集學擺甫士。」

談到稍後劇情交代她險被強姦兼挾持，她說：「因為我嘅衣着攝唔到護墊，拍完都有少少瘀傷，但我好鍾意呢場戲，加埋以後發生嘅事，會係我哋成班人嘅起伏位，相信觀眾會有驚喜。（三點式係底線？）我覺得開場時嘅大露背戲仲尷尬，想澄清返我冇用替身，嗰個係我親身上陣，好難搵到個女替身似我咁高！」

至於伍樂怡被網民指戲服太性感，她解釋說：「因為拍拍吓我真係肥咗，所以畀人逼爆嘅感覺，自己都覺得件衫好似細咗一個碼。（有人估你係Big Boss。）我嚟緊會有虐心戲，尤其係停屍間嗰場，我真係要情緒崩潰，但唔想劇透太多。」

至於台慶夜急與郭富城集郵，Tiffany感激記者幫忙「撮合」：「我當自己攞咗大獎呀，真係好開心，佢嘅表演好精彩，搞到全場企晒起身。」