陳展鵬狂野擒唐詩詠好開心：勾引到佢喎！

藝人陳展鵬與陳山聰於劇集《超能使者》內落力演出，先是展鵬喪妻後一蹶不振，被拍檔唐詩詠狠摑之餘，更要爬行當街食「狗飯」。這場戲拍攝時正值疫情高峰期，展鵬「瞓天橋底」拍足幾日，相當專業，他打趣說：「感受寵物點食飯囉，第一個Take有啲唔自在嘅，第二個就感覺好啲嘞。呢場戲係表現人性最低點，好想放棄自己。演戲會有啲危險，但最緊要劇情合理，唔好畀人感覺係營造嘅。（當時擔心染疫？）擔心，但我真係鍾意演戲，而且好多職業比演員危險10倍！」

山聰亦形容自己今次「博到盡」，談到背向遭「電鋸斬手」一幕，他說：「呢場戲拍足3日，聽到電鋸聲真係驚，因為喺我背脊傳出嚟，其中一個鏡頭好危險，大家跟住睇吓就知，好彩揸電鋸嗰個好專業，我好信任佢！」

展鵬被問到「狂野擒唐詩詠」戲份時，他說：「有得擒詩詠好開心，勾引到佢喎，拍咁耐戲都未試過，不過係喜劇，老少咸宜。」至於山聰與劉穎鏇同樣「埋身肉搏」，他笑言：「唔係剩係得佢三點式嘅，我都會除衫，仲要兩場。今次喺戲裏面除得好多。（有「現袋」？）冇，林子善跳艷舞勁啲，我只係騷上身。（艷福無邊？）劇情需要，最緊要觀眾睇得開心。」