足球盛事來臨　歎美食美酒睇球賽

四年一度足球盛事，球迷自然不會錯過，在看球賽的時候，必要有大堆美食和美酒，邊食邊看才夠過癮，坊間推出不少主題美食，由速食、炸物，就連消夜都幫你安排好，無論外賣或堂食都得，想安安樂樂看球賽，絕對無問題。

OPPA陪食炸雞

提到足球賽事，其實除了男士，亦有女士識欣賞，想搵型男陪你看球賽，其實都唔難。韓式炸雞品牌Chimac特別請來曾參選世界先生的韓國型另擔任足球美肌男，客人下載餐廳手機應用程式，於11月20日至12月18日到店消費滿指定金額，就可抽男神卡，卡片有15款，除收藏外還可於下次光顧時作優惠卡使用，以驚喜價購買牛油粟米、炸薯條或魚糕串，最爆笑是店內會有真人高的OPPA祼男的人形紙牌讓各位打卡。同時間，餐廳推出二人特攻炸雞盒套餐、三五成群炸雞盒套餐和四人派對炸雞盒套餐，內有炸雞腿肉、炸雞、小食、迷你飯和飲品，邊食邊飲邊看賽事，還有型男張卡陪你，真係分外興奮。

美味醬汁配炸雞

吃炸雞件，最怕乾爭爭又無味，麥當勞因應體壇盛事，特別推出麥樂雞超值套餐，4款期間限定的醬汁包括蜜糖芥末醬、香草檸檬醬、韓式烤牛肉風味醬及和風芥末醬，揀選6件裝套餐可配1款醬汁，若選18件套裝則可品嘗全部醬汁。其他限定美食還有Shake Shake薯條「鐵板黑椒汁味調味粉」 、杧果雜果梳打、藍莓吉士批和意式芝士糕味麥旋風。賽事期間會有不同優惠，如9件麥樂雞超值套餐 可選2款特色麥樂雞醬，6件麥樂雞超值套餐」，則配其中1款， 加指定價錢可升級大大啖套餐，讓大家吃得盡興。

着波衫有So

想感受熱鬧氣氛，好多人選擇出街邊食邊睇波，荃灣運動主題酒吧餐廳Lucky U推出限時活動二重奏，由現時至12月18日下午6時起，客人身穿任何賽事波衫，首份小食即時半價12月1 日至18日於8場特定賽事中，可參加估波競猜遊戲，估嬴的話會送多枝大酒，看球賽更暢快。

美食拼美酒

看賽場有美食之餘，又豈能缺少美酒？Outback Steakhouse在球賽期間推出多款派對美食，惹味的炸蘑菇、燒肉醬味豬肋骨配薯條、香脆薯條混芝士、脆脆香味炸泰國雞槌和燒雞肉芝士夾餅配薯條，還有甜美的冰桶甜蝦。餐廳設有2款Beer Tower，共有4款啤酒選擇的Beer Flight，邊飲啤酒邊吃炸物，簡直是最佳配搭。同時間，餐廳推出「嘗嘗賞－Outback足球狂熱2022」活動，由11月20日至12月18日，堂食消費至指定金額，可獲刮刮卡抽獎，獎品琳琅滿目，大家不妨考考自己運氣。

消夜自助餐

因時差關係，很多賽事在香港晚上及深夜時間直播，12月17日及18號就有季軍和決賽，城景國際於這2日晚上10時半推出狂熱消夜自助餐，除有無限供應前菜、沙律、指定紅白餐酒、啤酒及水，食物包括有德國雜肉拼盤、泰式炸蝦片、水牛城雞翼、泰式炸蝦肉春卷、意大利特色薄餅等 。不想太頻撲的話，酒店還有狂熱消夜自助餐住宿優惠，看完球賽就可即時休息，感覺更方便。

玩味套餐送口罩

看足球賽事，球迷都有自己的心水，想為心愛的球隊打氣都有計。HAND3AG特別在11月22日至12月19日推出8款限定國家隊套餐，包括有「阿根廷食肉獸天堂套餐」、「英格蘭三獅蝦兵蟹將軍團套餐」、「韓國老孫 OPPA都愛套餐」、「法蘭西歐陸監獄套餐」 、「巴西尼馬扭菠蘿咕嚕脆雞套餐」、「日本遊日藍武士套餐」、「葡萄牙 C 朗辛辣『肌』肉套餐」及「德國黃金入球套餐」，每款套餐均包括1款特色鐵板三文治、自家手切薯條和指定飲品。客人揀選指定套餐會附送球隊口罩和波衫摺紙餐紙，每隊代表口罩都有個別顏色和花紋，摺紙則可摺出自己喜愛的球衣，放在指定社交平台打卡，有機會得到神秘大禮。同時間，餐廳會根據指定國家於於昨天夜晚或同日凌晨的賽事結果，讓顧客享特定優惠，如贏波有85折，又或和波有9折去買指定套餐等。客人身穿指定國家隊球衣，可用8折買指定套餐。