認真好姊妹！JW撐陳瀅好肉地先靚

歌手王灝兒（JW）今日（20日）身穿Deep V低胸裙出席活動，她強調：「冇嘢睇，我唔會谷胸，因為唔係走性感路線，（台慶嗰條裙都低胸喎？)係因為靚啫，為咗條裙我做咗兩星期Gym。」笑問是否閨蜜陳瀅沒有做Gym，故台慶晚的造型被網友笑似「扎肉」？她力撐好友謂：「佢好靚，我哋都係有少少肉哋嘅女仔，唔好咁講佢。」隨即問身邊的林德信（Alex）是否認同「有少少肉地才靚」，搞到他不停說：「係呀，係呀，係好靚。」

JW和周嘉洛及朱敏瀚合作後，又期待和Alex繼劇集《欺詐劇團》後再續劇緣，當被取笑她「食晒啲靚仔」時，她說：「唔好用個『食』字，我知Alex都好鍾意拍劇，上次拍劇大家都一齊研究角色，我會試吓同公司推薦吓佢。」問到JW以前常和男友入馬場拉頭馬，她則說因為工作關係，男友沒有陪同入馬場。Alex又說和JW拍劇時，人人收工就走，只有她會繼續留下劇組鑽研演技。

問到Alex的留鬚新造型，他說有新Project籌備中，又指留鬚要修剪好麻煩，不過正可配合他想挑戰的角色：「好似成吉思汗嗰啲咁，留長頭髮，仲有好長嘅鬚。」