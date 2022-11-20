李克勤為突然講普通話解畫：唔係我習慣咗！

歌手李克勤今日（20日）以壓軸嘉賓身份出席活動，同場還有葉巧琳，JW及林德信，而克勤主唱的《Victory》，更加入由音樂人T-Ma編製的AI音樂元素，當他和司儀葉文輝在台上互動時，克勤突然「雙語廣播」轉講普通話，他接受訪問時，否認因長期在內地工作，習慣成自然有關：「係大會話現場有啲內地貴賓在場啫，提議我可以陣中講吓普通話，唔係我習慣咗，點會唔記得喺香港要講廣東話，我啲普通話又唔係叻。」

之前在內地工作8個月的克勤，表示暫時不會再返內地，除要陪伴家人外，亦要籌備明年的工作：「公司想我明年5月開演唱會，依家諗住可以做啲乜，或者帶內地啲學員嚟啦，佢哋咁努力，我都落力幫佢哋，因為佢哋都冇嚟過香港獻唱，仲有《聲夢傳奇》嗰班學生，第二時我退休唔使驚，可以教唱歌。」

他又說香港的演唱會未諗場數：「依家係咩年代呀，唔係鬥多㗎啦。」問到是否趁明年個唱前好好抖抖，他直認：「係呀，依家日日做運動員，踢波，打羽毛球同高爾夫球，仲要同啲朋友食飯。」問到為何不出席無綫台慶？他說：「郭富城嗰Part，去年咪我做囉，唔係年年都係我嘅，要有啲新鮮感，城城嗰Part超好睇。」