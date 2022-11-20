第二晚演出！SJ晒廣東話派心心冧港迷

剛於本月初慶祝出道17周年的韓國男團Super Junior（SJ），相隔5年再度襲港開騷，於昨日（19日）及今日（20日）假香港亞洲國際博覽館Arena舉行一連兩晚的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》演唱會。他們更搶先明年初來港開騷的韓國人氣女團BLACK PINK一步，成為疫情後首度訪港演出的韓星，吸引大批粉絲熱捧。疫情下，所有觀眾均需戴上口罩，進場時亦需要掃安心出行。

今次香港騷演出成員包括利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、圭賢及厲旭，希澈事前已宣布不隨行。第2場演出於今日下午5時10分開騷，在以宮殿的舞台背景下，8子以白恤衫襯黑褲的帥氣裝束登場，並配以手繫紅絲帶、化身木偶演繹《Burn The Floor》一曲揭開序幕，中途又換上手燈繼續跳唱，帶給觀眾極具震撼的視聽享受。

他們其後換上王子的霸氣造型勁舞演繹《The Crown》一曲，還有銀赫的單人獨舞，之後再以勁舞演繹《SUPER》及《Mr. Simple》兩曲，配以舞台邊設置的煙花效果，炒熱全場氣氛。

8子輪流以廣東話跟港迷打招呼。東海謂：「大家好！」之後用韓文講自己同隊友比昨日更帥，又讚粉絲亦比昨日更加靚比，並大派飛吻。崔始源則用國語講：「我嚟咯，大家好，我是你們的始源！」之後又大派心心冧港迷，引起全場尖叫。圭賢則用廣東話說：「你哋係我嘅心肝寶貝，你哋食咗飯未？大家開唔開心呀？我愛你！」銀赫則賣口乖說：「大家靚女咗喎，好掛住你哋，有冇掛住我，我愛你！」

他們其後換上牛仔褸的裝束繼續表演《Latte》及《House Party》等曲，始源刻意解開衫鈕晒腹肌，之後隊友又起哄嗌東海露肉，只肯騷心口的他即笑稱若隱若現才是更性感。SJ為港迷帶來全新主打歌《Mango》，全場騷合共演繹了《Black Suit》、《Sorry Sorry》等廿多首Hit歌，隊長利特在獻唱最後一曲《BONAMANA》時，更興奮地刻開衫鈕露肉派福利，最後再Encore《More Days With You》及《Walkin'》等3曲才完騷，唱足3個小時，為兩場港騷劃上圓滿句號，令港迷盡興而返。