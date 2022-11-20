一念之間︱王祖藍向故友陳佩華致敬　為觀眾帶來心靈力量

由不同藝人分享感人小故事的《霎時再感動》自9月播出後引起回響，緊接推出的是由王祖藍策劃、一連40集全新綜藝節目《一念之間》，同樣以感人及勵志作為主題，並由鄭裕玲（Do姐）作聲音導航，音樂製作人梁秉仁及本地著名沙畫藝術家馬穎章，更為節目度身訂造配樂及沙畫畫面。《一》為觀眾帶來心靈力量，同時更是王祖藍向前輩兼故友、曾在無綫擔任藝員經理的陳佩華致敬。

《一念之間》獲原著正式授權拍攝，內容圍繞如何在一念之間改變想法，在逆境之中覓得海闊天空。王祖藍受訪時說，當年佩華姐正是透過這本《一念之間》，給予不少同事正面的影響及鼓勵：「我喺TVB工作19年，佩華姐係我最敬愛嘅前輩之一。佢事無分大小均待人以誠，深受同事敬愛，係TVB好多同事半個『媽媽』。佢嗰時成日分享《一念之間》入面嘅故事，同埋會將呢本書送畀同事，作為一碗心靈雞湯。佢無私嘅愛，令好多同事銘記於心，終身受用。我上年返TVB時，每日都將佢嘅追思紀念册放喺辦公室枱面，提醒自己無論點都要保持一顆單純奉獻嘅心，傳承佩華姐嘅TVB精神。」

王祖藍說希望透過沙畫創作帶出特別意義：「希望透過沙畫師行雲流水嘅巧手，令到處於逆境或困惑嘅觀眾，可以將好似一盤散沙嘅混沌心靈，慢慢重塑岀美麗嘅圖畫。」沙畫藝術家馬穎章自學進修沙畫超過十年，曾修讀藝術治療初級證書課程，並曾於青山醫院及香港展能藝術會等志願機構，開辦沙畫治療小組，幫助弱智人士、精神病康復者、肢體殘疾人士及自閉症患者等透過沙畫抒發表達感受。負責配樂的梁秉仁是行內著名的電影及廣告配樂製作人，近日為劇集《青春本我》及電影《給我1天》創作歌曲。