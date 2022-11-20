湯令山開騷　Day@COLLAR性感上陣怕凍親

歌手湯令山（Gareth.T）前晚（18日）展開一連三場演唱會，成個演唱會以音樂劇形式展現，分享他創作人生路、寫歌背後故事。第一場他請來Tyson Yoshi做嘉賓，2人合唱《Something》，他指Tyson是他回香港做音樂認識的頭幾個朋友，所以按時順序，他需要一早出場。唱完之後，2人更互做大隻仔姿勢，估不到Gareth已操到同Tyson一樣fit，他對Tyson說：「我哋今日match埋！」全場歡呼，他說：「不如講吓《Something》點寫？」Tyson自爆笑說：「首歌…係講一個我以前鍾意嘅女仔，不過依家唔鍾意喇，哈哈。所以我將第一段改咗做寫比Christy…」Gareth搞笑問：「佢有冇嚟呀今日？」繼而他拿出T-Shirt做禮物送給Tyson，更叫他即場換上，觀眾當然起哄，Tyson笑道：「嘩，你以前唔係咁，依家講呢啲！」

第2場Gareth請來衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）做嘉賓，他指在華納除了女友moon之外，Janice是他最鍾意的歌手，平時大家聽她唱廣東歌多，今次自己就有私心想聽她唱《At Your Best》同《Peaches》，選這首歌原來有個小故事，他說：「一年前喺樓下Music Zone，我同Tyson搞咗個show，係我返香港第一次做show，超級緊張手震哂，唱啲音又走哂。我問Tyson點樣可以唔緊張？佢話：『你係香港Justin Bieber嚟嘛，使乜咁緊張啫？』」全場立刻嚮起Janice、Jill同全場觀眾的爆笑同作嘔聲！非常爆笑。

Gareth昨晚準備了地氈和Cap帽給兩人做禮物，兩人收到後準備回禮，叫Gareth企好合埋眼，原來禮物是大大個KISS，當她們想錫落他塊面度，Gareth男朋友身份上身叫停，笑說：「真正kiss留番畀阿Moon喇。」而《笑住喊》MV的女主角COLLAR成員Day（許軼）昨晚也做嘉賓，Gareth見她Tube Top上陣：「使唔使除埋件外套借畀你？」他當時全身就只得一件外套所以全場都起哄話「好」，點知他說：「講笑啫。」Day話拍《笑住喊》MV時，對方的鼻涕其實係鬼口水，Gareth問Day：「當時你有咩感覺？」Day話覺得有啲涼：「好彩係飛去我件衫度，唔係面度。」Gareth笑言下次試吓飛落面度。

這次的舞台設計如音樂劇，連流程都跟足傳統音樂劇有十分鐘中場休息，所以這個休息位（廁所位）對大家好重要。 每晚固定嘉賓的小薯茄程人富和麗英，晚晚都會在中場休息後出嚟多謝Gareth做他們演唱會的暖場嘉賓。佢哋唱嘅honest誠實版，好認真咁唱啲唔啱音嘅歌詞，非常搞笑。兩晚好多圈中好友林家謙、Serrini、林海鋒，陳蕾、Zpecial，MC $oho & KidNey、謝安琪，張繼聰，鄭融、岑寧兒、王丹妮、陳凱詠、Kayan9896、Locker等都有來支持。