193單拖唱商場騷驚到震　忘記歌詞係致命傷

男團ERROR成員193（郭嘉駿）今日（20日）現身apm出席活動，表演唱歌及與現場觀眾玩遊戲，吸引大批粉絲到場逼爆商場，「老公」呼聲不絕於耳。193受訪時表示是首次唱商場騷，感覺緊張，幸得粉絲現場支持，才令他信心大增：「我係成日唔記得歌詞嘅人，因為自己寫好多個版本，撈亂晒，平時回望提詞機會好穩，今日冇得望個人虛虛哋，甩咗幾隻字，希望可以接多啲商場騷ERROR4個一齊出騷。」

問到演唱會籌備進度？他指ERROR近期忙於拍劇，坦言未有時間排練：「12月頭先有時間，有啲驚驚哋，演唱會冇理由唔跳一兩分鐘舞，歌都可以自己喺屋企練，但舞真係要排。」除拍劇外他亦正在灌錄新歌：「希望今年內出，係寫畀Fans嘅，風格好唔同想做得好啲，所以監製滿意但我都要求再錄過。」他笑言自己已度好一套出歌時間表，以免ERROR打MIRROR，問到MIRROR人數眾多怎麼避？他説：「我有個方向，避開最勁嗰啲得㗎啦，唔開名，攞得最多獎嗰啲囉，哈哈！」問到聖誕有否美女陪他過？他直言希望一大班美女陪伴：「接商場騷，跟住一大班女仔圍我一個男仔嘉賓。」

另談到無綫台慶有介紹舞蹈員環節，予人比ViuTV 較尊重舞蹈員之感，193表示不論自己或公司也一直同樣尊重舞蹈員。