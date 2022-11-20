奧津瑪莉莉 醉人嬌娃

酒逢知己千杯少！一大班老友難得聚首，咁高興梗係要飲番兩杯啦！咪以為男士先好杯中物，查實唔少女仔都好劈得，正如喺日本寫真界，好多女優唔止嗒得杯落，仲鍾意嗒番兩杯，樣靚身材正嘅奧津瑪莉莉就係人辦！

細身大波

筆者一向有留意日本樂壇，事關唔少女歌手唱得跳得，仲要係靚女兼好波，以美少女組合Babababambi成員岸美由為例，生得細細粒，但係勁好波，所以成功喺寫真界打響名堂，至於今日為大家介紹嘅奧津瑪莉莉，質素都好正。論樣貌，阿妹嘅五官標緻，雙眼大而明亮，笑容燦爛得嚟帶點傻氣，右邊面珠仔仲有粒痣，成為佢嘅獨特標誌。身材方面，瑪莉莉嘅高度唔夠5呎，係就係矮細咗啲，但胸前對F奶夠大夠堅挺，只要件衫窄身少少都有種Big爆嘅感覺！

無酒不歡

講開瑪莉莉嘅音樂才華，早喺讀高中嗰陣已經展現出嚟，除咗多次參加高校文化祭活動，又曾經加入樂隊anleny，之後試過單拖發展，到咗2015年先正式一支新組合THE DANCE FOR PHILOSOPHY，家陣仲成為隊長，帶住隊友四圍登台。其實只要睇過佢哋嘅演出，你就會發現瑪莉莉嘅歌喉相當唔錯！

另外，為咗提升人氣，瑪莉莉喺2016年參加選美活動「夏☆一！美少女試鏡」，結果獲得冠軍，之後順勢做埋寫真女優。話時話，阿妹仲有樣嘢叻，就係出名飲得，最近就有網絡雜誌搵佢開個專屬節目叫《奧津瑪莉莉愛喝生啤！》，等佢可以同嘉賓一邊飲酒一邊進行訪談，真係開正佢嗰瓣。