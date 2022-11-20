柳應廷自爆拍《阿媽》有迷失：有時演喜劇比演感情戲更難！

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）及毛舜筠主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，票房已累積超過4千萬，近日Jer首度參與謝票活動，會合導演彭秀慧從下午跑到晚上，一口氣參與15場謝票，心情緊張的Jer，直言不知道謝票應該要做甚麼，亦令他想起當年首次拍劇的體驗：「第一次拍劇，也是不知道應該怎麼辦，但到拍攝《阿》片，我已跟鏡頭成為朋友，會自然地去演好角色，所以大家入場時，也會看到一個活生生的角色。」

談到拍攝經歷，Jer直言有過迷失時候：「有一場要我演喜劇，劇情說一班同學來我家，我要偷偷收起姜濤對鞋，我有點迷失，結果耗了十幾廿次，有時覺得演喜劇比演感情戲更難！」他又指對自己要求太嚴謹，其中與毛舜筠一幕吵架戲更印象深刻：「與媽咪（毛姐）吵架這一場好自然，演出那一刻，我沒有想得太多，其實要對毛姐發脾氣好難，但毛姐好好，加上整個團隊都令我好放鬆，可以好放肆地在媽咪面前發脾氣！」

而片中一場與姜濤打架這個重要場面，Jer爆料指姜濤非常入戲：「那天在化妝間試鏡，我和姜濤要演打架戲，姜濤太投入角色，當場哭了出來！要知道偶像甚少洩露個人情緒，這是我第一次看到姜濤完全放低自己，非常難忘！」適逢Jer生日在即，多場觀眾均有送上禮物及蛋糕，並全場合唱生日歌，預祝壽星仔今日（20號）生日快樂，Jer透露皆大歡喜的生日願望：「希望快點開Show，在舞台上與大家見面！」