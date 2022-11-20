Dear Jane開騷邀張天賦做嘉賓　Tim興奮示愛：好鍾意你呢個開心果！

樂隊Dear Jane一連三場的西九演唱會，昨晚（19日）舉行第二場演出，請來MC張天賦任嘉賓，於台上合唱《無可避免》。Tim與MC合唱後笑言：「剛剛我喺後台問你喺度做咩？」MC回應說：「係呀，我今日來面試呀，哈哈！」Tim再說：「你知唔知我點解請你做嘉賓？因為我好鍾意你呢個開心果，成日都有好多Energy。」

MC指《無可避免》是他中學時最愛的一首歌：「因為呢首歌嗰陣經歷，係中學嗰陣，帶畀我好多回憶。」Tim無奈說：「中學，我同大家講，我搵佢嗰陣，我一早估到你會揀呢隻歌，佢係電話到話，唱《無可避免》啦，呢首OK，唔使練。」MC笑言：「唔係呀，邊有咁輕佻呀！我熟首歌之嘛！」觀眾即狂笑並送上掌聲。當Tim落台換衫時，MC就再唱多首《老派約會之必要》。

而演唱會首場時，Tim的囡囡疑似發燒，未等開場已經回家，但休息一晚後，囡囡在媽咪的陪伴下再次現身，表現得精力無窮，整晚揮動螢光棒為Daddy打氣，而Tim獻唱《Find My Way》時，除說要送給愛妻外，還向妻女揮手兼派心心，同場還有張蔓姿、蘇麗珊及湯怡捧場。