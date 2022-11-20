誘人又多汁　禁果任君嘗

蜜桃、香蕉、西瓜、菠蘿、車厘子……呢啲咁好味嘅生果，除咗會令人食欲大增，仲會令人產生好多聯想，甚至有助刺激性慾！今日就由生果嘅英文「Fruit」入手，睇吓呢種美食點樣令人有偷嘗禁果嘅衝動吧！

Fruit Juice 並非果汁

情色俚語嘅過癮之處在於見到字面，未必第一時間意會到係乜嘢意思，有時用嚟整蠱人都幾好笑，「Fruit Juice」就係個好例子。你以為對方想請你飲果汁？對唔住，真正嘅意思係指男士嘅精華素！講起精華素，外國有個都市傳聞指男士食咗菠蘿嘅話，精華素會帶有甜味，對於呢個講法，有專家解釋食咗含有糖分、有機酸酯同其他帶有香味嘅生果，都有機會令精華素嘅味道改變，但前提係長期食用，而非曳曳前食個菠蘿就得，當然食咁多甜嘢，小心有糖尿呀！

Forbidden Fruit 爽到腳軟

如果話有一招口愛體位可以令女士爽到高潮迭起兼腳仔軟嘅話，作為男伴嘅你有冇興趣一試？呢招叫「Forbidden Fruit」，玩法好簡單，女方只需擺出推車仔姿勢，男士則趴喺佢身後進行口愛就可以。據性學家指出，呢個體位嘅好處係男士為女伴進行口愛嗰陣，可以不斷愛撫對方大腿等敏感帶，嗰種刺激法相信冇乜邊個女人會頂得住！

《Forbidden Fruit》 生果調情

用生果嚟調情嘅四仔睇得多，拍成VR版本就更加正，唔信？咁就要睇吓呢套由VR Bangers喺2019年推出嘅《Forbidden Fruit》。影片由美乳脫星Kirschley Swoon主演，雖然冇其他脫星陪襯，但只要望吓佢嗰副迷人嘅身材，就會明白點解片廠對佢一個人孭飛咁有信心。故事設定你去咗Kirschley Swoon嘅屋企，發現着得性感嘅佢喺度洗生果，跟住仲捧到你面前撩你玩，單係一幕香蕉入黑洞，足以令觀眾興奮不已，難怪呢套VR作品喺美國四仔界獲得相當唔錯嘅評價。

同場加映：蜜瓜巨乳妹中山理莉

可能「西瓜波」呢種玩具太過深人民心吧！我哋習慣用呢種水果嚟形容大波，但日本AV片廠就多數用另一種水果——蜜瓜嚟形容巨乳，諗落都幾貼切。講起蜜瓜波，2014年由E-BODY出品嘅《初攝100cm純白超級蜜瓜》都算係經典，當中嘅「超級蜜瓜」就係形容女主角中山理莉嗰對39I巨乳，而當年作為AV界新人嘅佢，唔止有對蜜瓜波，皮膚仲要非常白滑。值得一提，睇番呢套AV嘅封面，你會見到「今井美空」呢個名，但片中嘅佢，明明叫中山理莉，究竟邊度出錯，真係不得而知。