【是日通勝】

農曆十月廿八

壬寅年 辛亥月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：開市、出財、嫁娶

忌：祭祀、動土、栽種

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、30、33、49

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

金牛座：做人不要有風駛盡𢃇，保持低調可遠離是非。

雙子座：運勢好，把握眼前機遇，事業將有顯著進步。

巨蟹座：得到幸運之神眷顧，能在職場上佔到甜頭。

獅子座：人生總會遇到不如意的事，要懂得自我反思。

處女座：心浮氣躁無助解決問題，凡事向好的方面想。

天秤座：蘇州過後無艇搭，太被動有可能錯過好姻緣。

天蠍座：做人不能太自私，勿因金錢損失而迷失自己。

人馬座：財運平平，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

山羊座：做人不能太自私，樂於助人才可收獲好人緣。

水瓶座：求財要依正路，勿鋌而走險，以免惹官非。

雙魚座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠耐性就能應付。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 人氣強

（跌）猴 是非多

鼠：人緣好，貴人助力強，工作得心應手。

牛：壓力大，易衝動，提防小人對你不利。

虎：無論工作有多忙，不應忽略家人感受。

兔：抽空陪伴屋企人，可體會到幸福的滋味。

龍：做事認真，敬業樂業，易得到上司嘉許。

蛇：偏財運弱，不宜賭博，投資忌輕舉妄動。

馬：運勢大好，工作順利，有望財源滾滾來。

羊：財運低迷，易因財失義，惹來閒言閒語。

猴：是日沖煞，與人溝通不順暢，易惹是非。

雞：投資運差，判斷力弱，不要有非分之想。

狗：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

豬：腦筋轉數快，利商談公事，成功機會大。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

浮生恰似冰底水，日夜東流人不知

今次世紀疫情仍處於未知之數，全球醫學科研專家仍找不出破解方案，甚麼時候疫情才能完結，社會才可復甦復常，需有大量計劃方案，但甚麼時間可以執行呢？

在玄學方面，雖然坊間有些高人大師不停去批算疫情在甚麼時間會好轉，每次都不準確落空，但仍帶給我們一點幻想。希望有一次能碰上，馬上成名。疫情發展是否玄學可預測？所謂「人有人算，天有天算，人算不如天算。」在未有確認方法，只好做定心理準備，心改命改。那不是要坐以待斃嗎？隧道怎樣長都會有出口的。

我們經常以《易經》作為判斷時事與世情的基礎，引用專家論述，因為它專注世事的變化，指出宇宙間的一切事物，時刻在變動中，稱為「變易」，而在變動中必須依循某一種規律而變動，稱為「簡易」，但無論如何變，萬法歸宗，當中存有一些永遠不變的道理，稱為「不易」，也就是《易經》的三核心思想。今天面對疫情陰霾不散，仍未找到解決方法，加上面對如此紛亂世界，人的經濟生活很容易迷失方向，甚至徬徨得不知所措。

中華文化歷史給我們好多寶貴經驗，洞悉人性，使我們處變不驚，能靜觀其變，然後從容抉擇。《易經》指出物極必反。心有幾大，世界幾大，萬法唯心造。