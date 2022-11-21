東方日報C1：無綫向舞者致敬　狠摑Viu一巴

天王郭富城前晚為無綫台慶演出掀高潮，成為全城熱話，無綫刻意安排舞蹈訓練班出身的城城以勁歌熱舞向舞者作致敬。網民即聯想到ViuTV自MIRROR紅館演唱會意外至今，對舞蹈員仍有欠交代，做法高下立見，無疑暗批有關方面對舞者的不尊重，狠摑ViuTV一巴！

郭富城前晚擔任台慶表演嘉賓，以壓軸姿態登場上演「盛舞最強」表演環節向舞者致敬。城城率領55位舞蹈員，跳唱8分鐘演繹3首金曲，炒熱全場氣氛，現場一班無綫藝人High到爆，網民亦讚不絕口，大讚其表演震撼又有感染力，是真正舞台王者！跳到大汗淋漓的城城在台上發表感言：「好記得自己喺無綫跳舞組成長，一直見證住每位舞者對舞蹈嘅堅持，一代一代嘅舞蹈傳承，成就咗現在嘅自己，我好感恩有前輩去薪火相傳，特別要敬重舞蹈訓練班嘅始創元老。」之後他逐一介紹舞蹈藝員訓練班的導師及跟自己同期的舞者出場，全個環節足見無綫對舞蹈者的重視。不少網民認為該環節無形中暗寸ViuTV，因為自今年7月紅館事故後，有關方面被狠批對舞蹈員不尊重，至今仍未就事件作出交代。

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉騷後稱對台慶騷非常滿意，提到城城的表演令氣氛推至高峰，他說：「佢帶動全場氣氛，大家都嗌晒，今次好特別，佢除咗係慶祝TVB 55周年，亦都係向舞蹈員致敬，同埋佢可以見番老師以及同期同學，佢都好開心，佢之後講關於傳承嘅說話，聽到好感動、好真心。」

錢嘉樂：外面敏感啫！

另外，錢嘉樂昨日出席老人中心開幕，武功及舞功同樣出色的他，對於有網民指台慶的舞者致敬環節疑似是暗寸ViuTV，嘉樂否認：「唔係，我估係外面敏感。呢樣嘢唔係呢一兩年、唔係話因為某件事而做，幾年前已經成立咗舞蹈藝員總會，因為要團結，唔使大家單打獨鬥，受傷都有人照顧。」而活動名單上的曾志偉，則未有現身。

城城出場除了為節目帶來高潮，亦引發同場的藝員集郵潮，大批藝人爭相跟他合照，其中擔任司儀的陳庭欣及宋宛穎近水樓台，完騷時成功跟城城單獨合照，而麥美恩雖只能聯同司儀團隊影大合照，但她事後「自製」與城城的2人照。而城城騷後亦有在社交網上載跟一班舞者的大合照，他表示在排練過程中感受到舞蹈員的熱誠，大家用上很多心力，重踏錄影廠舞台感到回憶滿滿，有網友留言希望每一位都可以尊重舞者，他們是舞台上很重要的一環。

阿Mo尿道感染發燒

另外，於紅館事故被巨屏擊中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），目前仍留醫接受治療，其父李盛林牧師昨日發出第17封代禱信，指阿Mo情況穩定，進食方面已可吃切絲的菜和肉，而前幾天阿Mo因尿道感染而發燒，幸現已穩定下來，並和新的醫療團隊磨合適應中。

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