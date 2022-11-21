吉野家全新日系文青風餐廳　食物多元化又好Chill

【特約報道】潮流興歎啡，還要是高質咖啡與輕食，故新派講究的咖啡店及Café就如雨後春筍般開到成行成市，主打日式丼飯的吉野家最近於尖沙咀厚福街開設全新日系文青Café風的新店，帶來日式經典牛肉丼飯、地道和食及全新電子化餐飲體驗。

餐廳以木為主要設計材質，置身其中，可以感受到自然的清新風格，店內設有落地玻璃窗，陽光灑入店內，配上一室柔和木色，令人可以放鬆地享受愜意時光。裝飾亦充分表現了職人精神，透過主要食材為中心，將牛、米及丼的元素，以現代手法於店內傳遞出百年來對食材和烹調的用心。正如「牛勺」為主題的部落，令人了解這個附有47個孔洞的勺如何讓滴滴精華的秘製牛肉湯，充分注滿每㇐碗美味的牛肉飯內，令吉野家美味得以傳承。為迎合不同顧客需要，餐廳劃分了不同部落以體貼客人所需，包括落地玻璃的寬敞卡位、開放式廚房位置的高櫈、一隅的私密空間，無論是三五知己好友暢聚抑或想欣賞廚師手藝均可。

食物方面，餐廳主打地道和食，用日本食材推出日式風格定食及丼物，更設有多款特色小食如手卷、甜品及飲品。必試推介有特上和牛丼及北海道燒豚丼，前者肉質軟嫩，肉汁滿滿；後者則油脂分布平均，肉味濃郁。小食就有和牛壽喜燒洋葱、炸鰻魚牛油果醬手卷、火炙和牛壽司等。喜歡和式甜品的，就不要錯過巴斯克芝士蛋糕配小山園抹茶醬、抹茶富士山布甸等，賣相精緻，打卡一流！飲品選擇亦非常豐富，主打無花果咖啡梳打，帶有陣陣無花果清香，口感柔和順滑，當然亦少不了焙茶及抹茶等各種充滿和風風味的飲品。此外，新店設有手機落車，並首推全自動送餐服務，於手機落單後，機械人會迅速將美食送到客人餐桌，方便快捷。

Shop Info

吉野家尖沙咀新店

地址：尖沙咀厚福街2A號夏蕙樓1樓

電話：2381 2338