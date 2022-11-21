姜濤隔空力撐湯令山開騷　約定下次做嘉賓

年僅22歲的歌手湯令山（Gareth.T）出道短短年半，已成功於九展舉行一連三場演唱會。昨晚（20日）尾場座無虛席，圈中好友包括鄭欣宜、泳兒、Amy Lo及蔡一智等紛紛現身捧場。Tyson Yoshi再次現身擔任嘉賓，「兩兄弟」更齊齊穿上白色背芯鬥大隻，完騷前湯令山當眾打電話給因傷腳剛完成手術、要用拐杖兩個月的姜濤，台下粉絲甫聞姜濤聲音已起哄！

姜濤表示由觀眾入場開始已收睇直播：「好耐未試過睇一個騷睇得咁舒服。 好戥你（湯令山）開心，我都好想多謝現場咁多人咁支持Gareth。由年幾兩年前第一次見你，你仲係頭先我post嗰個瘦瘦哋四眼仔，到依家我好感動，你唔好以後紅咗唔寫歌畀我。」湯令山即承諾：「黐線，唔會發生嘅，一定做畀你！」姜濤又要求湯令山下次開騷，一定要留位給自己，然後說：「交個台畀你，係我哋初次見面同最後我哋兩個完成嘅一隻歌。」湯令山緊接唱出自己作曲給姜濤的《Master class》及《鏡中鏡》，場面溫馨。

另外，演唱會上湯令山與女友鄧凱文（Moon）公開放閃，台上合唱《Honest》和《Bloom》，湯令山更刻意用印有「I ❤️ MOON」的水杯飲水。湯令山當眾被問到Moon在音樂上幫了自己甚麼時，他答：「認識佢之前，我覺得人生似積木咁砌上去，但她叫我要學識隨波逐流，對我嘅音樂同人生都有幫助。」而日前湯令山邀來Day@COLLAR任嘉賓，Moon表示自己未有呷醋，反而於後台「睇得好開心」。

完騷後湯令山受訪時，禁不住大開食戒「隊」漢堡包。當被問到是否滿意今次演出時，他坦言：「首場熱身，第二場表現最好，今晚我就享受舞台，3場perfect！（姜濤嚟唔到係遺憾？ ）唔係，佢嚟咗，我覺得佢上網睇已足夠。（你頭先送歌畀媽咪想喊？）3日都有少少想喊，尤其我每秒都諗緊自己填嘅詞，真係感動啲，但一定唔會喺大家面前喊。（屋企人有嚟？）有。」談到台上特別獻唱給已婚好友，但湯令山斷言暫無結婚計劃：「未係啱時間，大家問得太早嘞，我有少少尷尬。（女友之前演出，話鍾意你矮。）我真嬲咗佢幾秒，咁我都鍾意佢矮！（嚟緊唱多啲廣東歌？）廣東歌聽耐咗都好鍾意，做完今次演唱會後可以隨意啲。我請嘅所有嘉賓都好重要，包括日前嘅Day。（佢重要定女友重要？）咁Moon重要啲，但之前MV想搵個特別啲嘅女主角，我係山，月亮（Moon）又出現咗，想搵埋日（Day），全部圍繞大自然。」