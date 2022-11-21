Anson Lo出新歌寫千字文　回想小學六年級初戀

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）最近推出了新歌《永順街39號》，他在社交網以歌曲為題寫下千字文，他指：「今年年頭曾經說過很想推出一隻慢歌，因為繼《不可愛教主》已經一年多沒有推岀ballad（抒情歌）了。當初腦海中想要的想法是：平靜、孤獨、中音、遺憾、寂寞，很想唱一首懷念過去感覺的一首歌給大家。」

他感謝歌曲的幕後班底曲，特別想感激再次幫忙填詞的Wyman（黃偉文），為他寫了一首關於「遺憾」和「初衷」之關係的一首歌。他透露：「這次又是一個很特別的經歷，記得停工兩個月後開始這首歌的錄音，很驚奇的是每一次錄音，我也總是回想起自己的puppy love初戀，發生在小學六年級的，這段初戀彷彿就是我人生的第一次『遺憾』一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。本身自己有一個大膽的想法，希望用這位女同學的名字做歌名，但基於尊重她的決定，最後放下了這個想法。然而《永順街39號》是我小學的地址，也是紀錄了我這一段初戀的地方，所以便「膽粗粗」的請求Wyman的意見，十分感謝他的支持和關心，是你成就這首歌變得更加感動，謝謝你。」

他多謝MV導演幫忙構思和拍攝，更感謝對方的照顧：「給予我時間和空間去醞釀和準備每一個鏡頭的情緒；辛苦所有拍攝和準備的工作人員。」他指「永順街39號」再不是一個真實的地址，是時空裏的一個座標，是他的初戀，是他對愛情的初啟蒙，是他第一次擁有真摯戀愛的開始，它是一個遺憾，也是一個初衷。他更走回母校打卡做個紀念。而他的「神徒」紛紛留言表示最愛教主的長篇大論，感受到他對作品的溫度。