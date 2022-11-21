瘦得「營」　吃出負「脂」產

不少人為了瘦身而嚴格節食，不過這既不健康，亦難以堅持，其實瘦身的核心在於卡路里的消耗量大於攝取量，想食得放心又開心，最重要是食得精明，只要選啱食物，隨時可以吃出負「脂」產，自然瘦得有「營」啦！

【解構「負卡路里食物」】

說到選擇食物，不得不提坊間流傳能愈吃愈瘦的「負卡路里食物」，德善健康管理註冊營養師張彪華（Crimson Cheung）指出，「負卡路里食物」只是一個飲食概念，意旨一些進食後所攝取的卡路里低於 「食物熱能效應」（進食過程中引起的能量消耗）的食物，即食物攝取 << 食物消耗。他解釋：「這其實只是一個假象，因為世界上並沒有一種食物可以食了就變瘦，事實上人體在食物消化過程之中，只佔了食物的10% 卡路里。」

【健康有益有助瘦身】

話雖如此，Crimson亦提到這些「負卡路里食物」都是一些含豐富纖維及水分的食物，同時卡路里極低，若以此來替代其他高熱量的食物，可大大降低總卡路里的攝取，亦可幫助控制食欲，確實對瘦身有幫助，且對健康有益，進食後也沒有太大負擔。

【3大「負卡路里食物」推介】

最後，Crimson就為大家介紹了幾款能提供維他命、膳食纖維及水分的「負卡路里食物」，以供瘦身時可選擇食用。

青瓜（16kCal / 100g）

卡路里超級低，而且含水量極高，有超過90%都是水，可以幫助身體補充水分，同時富含膳食纖維，能夠增加飽足感。另外，青瓜含有的丙醇二酸，更有抑制碳水化合物轉化成脂肪的功效，因而對瘦身有幫助。

木瓜（33kCal / 100g）

其獨特的木瓜酵素，對改善便秘、消化都有幫助，而且可分解蛋白質、糖類和脂肪，若然在飯前進食木瓜，可以增加飽足感，避免攝取過多的熱量。

西蘭花（35kCal / 100g）

可提供鈣、鐵、維他命C、植物性蛋白質等多種營養，而且含有大量能促進腸胃蠕動，改善便祕問題，有助清除宿便的膳食纖維，進食後更不易變肥，非常適合進行管理體重時食用。