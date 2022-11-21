【Black Friday攻略】一網打盡至抵心頭好！

愈近年尾意味着愈來愈多優惠活動，嚟緊就有Black Friday優惠等住大家，許多購物網站也都在此時紛紛釋出自己全年最抵的清貨折扣，讓人看到眼花繚亂。如果想趁優惠時刻幫自己或家人朋友買禮物，就千萬不要錯過今次為大家整理的攻略，集合多間服飾美妝網店，讓大家提早揀好心頭好！

1.預先登記填寫資料

第1步是在自己心儀貨品的網站提前註冊帳號，事關大網站首次購物都會有折扣優惠，而且通常優惠最筍的貨品都存貨較少，時間一到就有可能不夠貨量而被其他人搶走。大家需要在當天分秒必爭搶到最喜愛的貨品，因此提前註冊成為會員，填定地址等個人資料就一定可以準時搶到自己的心頭好。

2.一定要格價

每個網站推出的折扣都不同，有些網站可以疊加多個優惠，即使原本的價錢較貴，但加上多個折扣後卻更划算，而有些網站即使原價較便宜，亦都有可能因不能疊加優惠券與折扣，而令到最終價格不夠划算，因此在網上購物，絕對需要貨比三家。

3.留意免運費與優惠碼要求

有些網站會指定地方或必須買滿指定金額才可免運費，優惠碼亦是同樣道理，不要以為輸入優惠碼就一定有折扣，有時可能需要指定種類或需要買滿指定金額。大家要睇清楚優惠的條款細則，才不會糊塗地額外付多了運費。

4.預備多張信用卡

有些網站指定信用卡會有更多折扣，大家可以選擇去自己信用卡有優惠的網店購物。

5.留意優惠時間

11月24日是Thanksgiving，11月25日是Black Friday正日，11月28日是Cyber Monday。通常這3個日子會連在一起優惠大促銷，而不同國家的網站時區，與香港亦不一樣，想搶最抵優惠就要仔細留意該網站的優惠開始時間。

6.大型海外網站折扣多

每年都有多間大型網站推出Black Friday優惠，今年亦不例外。包羅萬有的Amazon有低至1折優惠，大家可以平掃科技、美妝、服飾等貨品。奢侈品網站24S.com則推出了75折以下的服裝，滿HK$2,500更可以免運費。另外，FARFETCH的減價區低至2折，如用手機APP輸入「APPNEXT」更有限定9折優惠。

7.單類型購物優惠

皇室最愛的手袋品牌STRATHBERRY，純手工製手袋低至7折等，所有訂單更可免運費。而美妝代表MAKE UP FOR EVER的網店更帶來低至5折的限定優惠，購物滿HK$600再輸入「CYBER」即送外遊妝備4件裝乙套。另一美妝品牌LAURA MERCIER的官網則推出正價貨品8折優惠，首100名買滿HK$980並輸入「TGIBF」的，即可額外獲贈輕透水漾胭脂液，買滿HK$500更可免運費。