聖誕早鳥優惠　餐飲有着數

雖然話還有個多月才是聖誕節，但為了刺激消費和吸引客人，各大餐廳及品牌早已磨拳擦掌，推出各項早鳥優惠，率先為大家提供各大餐廳的着數推介，親民或矜貴之選皆有得揀，想來一個令人回味的聖誕節，就要留意喇！

網訂85折

聖誕節，無論自助餐、聖誕大餐等都有好多選擇，如果全部都有折就好喇，想實現這個願望也不難。香港九龍東皇冠假日酒店今年提出不同的聖誕餐飲，如12月17日至2023年1月1日供應雙人聖誕下午茶套餐，12月12日至2023年1月1日，星幕推出半自助午餐及4道菜晚餐，當中包括有火雞、牛扒等主菜，至於尚廚就於相同日子推出節日「蠔得喜」自助午餐及節日「生蠔、松葉蟹腳、鴨肝」自助晚餐，12月24日及25日更增加松葉蟹腳、波士頓龍蝦和帶子刺身等，每位客人更奉送杞子螺頭燉雞湯，到時會有聖誕老人派發聖誕禮物給小朋友，夠晒盡興。由現時至12月18日前在酒店eShop預購不同的節日餐飲，都可享85折優惠。

最抵8折起

和家人或朋友聚會，喜愛的食物都各有不同，如心酒店集團旗下的餐廳就推出不同的美饌選擇。荃灣西Café Circles於12月10日至2023年1月2日推出節日自助餐，冰鎮海鮮、即燒肉類外，逢星期五至日的晚上還有應節火雞、燒美國肉眼和香煎鴨肝等，於指定日子，客人可獲半隻烤波士頓龍蝦，在12月10日前預訂可享8折優惠。至於Nina Patisserie提供如聖誕老人造型紅桑子雲呢拿朱古力慕絲蛋糕、聖誕樹造型開心果朱古力撻或不同的烘焙出品，於12月10日前訂購有9折優惠。

茗茶美饌

臨近聖誕節，日日開派對食大餐，偶然都會飲杯茶幫助消化。Tea WG近日有不同新攪作，繼早前開設茗茶外賣概念店，在聖誕節亦推出新品和菜式，應節的永恒聖誕茗茶以綠茶配洛神花、肉桂、丁香和橙皮等調配，溫暖入心。因應Black Friday，聖誕紅茶馬卡龍套餐、聖誕茗茶及馬克杯套裝等都有優惠，而且於指定網站選擇任何聖誕茗茶產品，可用優惠價購買聖誕歡樂黑茶迷你茶罐。餐飲方面，12月23日至25日、31日至2023年1月1日推出節日套餐，當中包括魚子醬伴緋幻紅茶日本雪蟹蟹肉配龍蝦椰菜花啫喱、加入蘭姆茶的栗子忌廉湯和香烤味噌比目魚，主菜可選加入茶湯做醬汁的慢煮鴨肝乳鴿煙肉卷或澳洲和牛西冷，最後以雲呢拿芭菲作結。於12月16日前預訂12月24日首節時段，可享約88折優惠。

下午茶送汽酒

品嘗節日美食的時候，來一杯美酒拼配最好不過。香港美利酒店於今年聖誕推出一系列主題餐廳和活動。12月1日至2023年1月8日，Garden Loinge會推出佳節下午茶，當中包括一系列聖誕鹹甜點，聖誕麵包、拿破崙、泡芙等令人吃過不停，於12月1日前預訂，每位成人可免費獲贈一杯意大利汽酒。在指定日子，酒店還有聖誕市集和聖誕老人小屋，大家有機會和聖誕老人合照，又可借機購物，節目豐富。