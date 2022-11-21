陳自瑤升LV爭視后感驚喜　炎明熹唱而優則演入圍女配

無綫今日舉行記者會公布頒獎禮提名名單，其中陳自瑤（Yoyo）憑《回歸光影頌：母親的乒乓球》獲入圍最佳女主角及最受歡迎電視女角色兩項提名，她坦言沒想過自己有份入圍：「我以為因為我係上年女配得主，所以今日叫我嚟揭曉名單，今年我冇乜劇播出，一直以為冇份提名，依家有覺得好開心同感恩。（有冇信心攞獎？）今年可以提名女主角已經係成就解鎖，老實講真係冇信心攞，因為套劇係單元，我去頒獎禮都係支持吓其他人。」

問她看好視帝及視后誰屬？Yoyo表示支持劇集《下流上車族》的江美儀及林敏驄：「美儀係好戲之人亦係前輩，好鍾意睇佢做戲，名單中好多人都做得好好，唔知點揀。（最佳劇集呢？）《下流上車族》好好睇，內容好貼地，《美麗戰場》又好有話題，仲有《超能使者》。」最後Yoyo不忘為自己主演的劇集拉票，笑言：「我套劇都好睇，好溫情，我第一次演小人物，飾演單親媽咪希望大家投我一票。」

聲夢人氣王炎明熹（Gigi）歌而優則演，憑《青春本我》而首度入圍最佳女配角、最受歡迎電視女角色及飛躍進步女藝員獎，成就解鎖，而她在最受歡迎電視歌曲獎中，有3首提名歌，至於JW王灝兒則以6首歌入圍該項提名，JW同時憑《痞子殿下》及《青春本我》提名視后、最受歡迎電視女角色及飛躍進步女藝員獎，首次提名視后。