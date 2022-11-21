李昇基同事務所擘面　遭老闆恐嚇：整死你！

韓劇《金秘書為何那樣》的女星朴敏英與男星李昇基等所屬的Hook事務所，早前突然遭警方扣押搜查長達5小時，疑與公司內部員工涉虧空公款有關。

李昇基上周五（18日）被爆已向公司發送法律文件，他以收益分配有問題為由，要求事務所公開詳細內容，他在文件中講到若得不到合理答覆，便會採取法律行動。事務所回應稱會努力消除誤會及圓滿解決事件。

不過，今日（21日）有韓媒大爆李昇基出道18年，自2004年至2022年合共推出137首歌，音源收益累計5,700萬港元，他卻從未收過一分一毫。

韓媒亦公開李昇基經理人與事務所代表權某之間的短訊截圖，顯示權某經常打擊李昇基的自信心，以便容易操控藝人，從而對公司言聽計從，對話內容包括：「昇基啊，粉絲們不會買你的專輯，都賺不到錢，為何還要求這麼多？」、「 金經理人，李昇基已經過氣，讓他好好按規定的路線走，省下經費吧！」對藝人極不尊重。

截圖中還有李昇基跟公司理事的短訊內容：「我聽說老闆發了很大的火，還說即使賭上自己的名字與人生也要整死我，我要求的結算書足足一年也沒有答覆，我只是維護自己的正當權益，為何要這樣恐嚇我？ 」