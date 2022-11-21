本日日本：好想飛去睇！夜景觀光士嚴選第1位燈飾

於日本過冬，除了欣賞漫天飄雪外，各地還有多種燈飾活動增添浪漫氣氛。早前公布的「第10回Illumination Award」便由6,102位夜景觀光士選出於「綜合娛樂」、「燈飾」及「專業表演」3個界別排名第1的燈飾，結果分別由豪斯登堡的「光之王國」、足利花卉公園的「光之花庭園」及伊豆Granpal公園的「伊豆高原GRANILLUMI」奪得第1位，讓人急不及待想安排一個燈飾之旅，感染箇中的夢幻光芒！

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綜合娛樂NO.1 全球最多1,300萬顆燈飾

長崎縣佐世保市主題公園豪斯登堡的「光之王國」，已是連續10年獲得「綜合娛樂」第1名殊榮。巴閉之處在於樂園出動了全球最多、共1,300萬顆LED燈飾來布置，每逢入夜後園區便變得耀眼奪目，並按季節有不同的項目推出！為迎接聖誕到來，即日起至12月25日Attraction Town變身為Christmas Town，內裏高12米的巨樹及建築均有亮麗燈飾及布置，並設有售賣歐洲應節雜貨及美食的市集，稍後更會添置高15米、全日本首個3層高的旋轉木馬讓你邊玩邊俯瞰四周風景。另外部分燈飾例如700把雨傘組成的雨傘街、3D光雕投影、日本最大規模的燈光及噴水表演「水之魔術」及光之瀑布等亦換上聖誕色彩。不可錯過的還有即日至明年2月24日於阿姆斯特丹廣場推出的「白銀之世界」，散發銀白光芒的教堂旁邊是掛上1萬顆水晶的15米高大樹，璀璨迷人。指定日子（12月17、23、24及25日）更有聖誕煙花，將節日氣氛推至高峰。一日票成人¥7,000（約HK$371）。

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燈飾NO.1 招牌大藤升呢登場

櫪木縣足利花卉公園「光之花庭園」是「燈飾」界別7連霸得主，即日至明年2月14日舉行的「光之花庭園~Flower Fantasy 2022~」會以逾500萬顆LED燈飾將10萬平方米的廣場變成夢幻的庭園。園內分為多個景區，今年焦點之一有經過大翻新的「光之玫瑰園」，除了燈光與立體玫瑰融合的燈飾外，更新設長約120米的光之壁畫，非常壯觀。至於園內最具代表性、佔地達1,000平方米的景點「奇迹之大藤」亦重新設計，利用LED燈重現紫藤花由開花至飄落的故事。此外園內各處都可欣賞到以歷年燈飾主題來設計的「光之花手水」，用繽紛的花朵結合柔和的燈光製作出花花展品，賞心悅目。另一打卡位有去年全面翻新、新增了LED燈裝飾的「花之城堡」，可在此欣賞到煙花及燈光匯演。由即日起至12月下旬場內會出現以聖誕為主題的燈飾，聖誕老人亦會登場，向小朋友們大派禮物，明年1月1日起至2月14日則以新年為主題。收費成人¥1,200（約HK$64）。

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專業表演NO.1 體驗型燈光大冒險

連續3年獲得「專業表演」第1名殊榮的靜岡縣伊豆Granpal公園「伊豆高原GRANILLUMI」，是日本首個體驗型燈飾活動，約8萬平方米的園區以大約600萬顆LED燈飾作布置。今年的活動由即日至明年8月31日舉行，主題是「大冒險」，主要場景模仿海洋，棕櫚樹、跳起的魚兒、舉起鑽石的螃蟹、背着水晶的海龜都是主角。新登場的「寶島area」設有戒指形隧道、蝴蝶、鑽石、金幣、銀幣、勇者之劍等大型燈飾，每個角落都是影相位。此外遍布不同顏色玫瑰燈飾的「玫瑰之園area」，及於地下及步道上裝置大量燈飾的「Walk On The Illumination」區亦是焦點所在。另外不少大熱項目亦再度Encore，例如全長110米的七色燈光滑梯「Night Rainbow」，可邊滑行邊欣賞綵燈的400米長飛索「流星RYUSEI」等，同時還有如北極光般震撼的「全彩激光表演」、橫跨60米的「Grand Vision Show」等，活動超級豐富。收費成人¥1,700（約HK$90）。