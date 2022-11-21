Tim@Dear Jane爆粗撐馮允謙　楊洛婷帶細仔捧場

樂隊Dear Jane一連3場的西九演唱會，最後一晚請得馮允謙（Jay）任嘉賓合唱《無可避免》，Jay原來早前病倒，雖已完全康復，但為小心起見，由頭到尾戴住口罩演出，確保護己護人。

台上Dear Jane主音Tim表示喜跟Jay同台：「我諗咗好多嘢想同你講，但依家開心得滯唔記得晒，哈哈。其實我一早請咗Jay Fung做嘉賓，中途佢話病咗，未必到，我諗住冇希望㗎啦，點知你真係趕得及康復嚟到！」他續指Jay為人從未變過，更爆粗說：「一樣咁開心，一樣fxxking talent！」還為不慎爆了好友將開個唱：「哎哋，爆咗添，係咪唔講得住㗎…？」 Jay亦大方認識，又指Tim其中一位難能可貴的多年交心好朋友：「I Love You bro。」

此外，Tim的太太楊洛婷（Rabeea）及細仔捧場，細仔人仔細細跟着全場人一齊Rock，而Tim再唱歌送給老婆，唱到《Find my way 》時，他說：「我未有老婆嗰時，每次出騷，有一個女仔，佢每次都會係騷到聽到呢首歌，今日我老婆都來咗，咁我就借呢個機會，將呢首歌再係佢面前唱多一次。」唱畢更向着老婆說：「love You」，而老婆則高舉「老公」燈牌比心心回應，Sweet 到爆。

此外，前來捧的嘉賓有組合 C AllStar 成員釗峰、周家怡、陳蕾、劉佩玥和緋聞男友周志文、羅天宇、郭子豪 、周志康、鄭衍峰等。