鄭欣宜天不怕地不怕　最怕係演戲

鄭欣宜（Joyce）第4首派台歌《恐懼蠶食心靈》上架，MV在大型商場舉行首播活動，吸引大批JoyStick（歌迷暱稱）和市民捧場。她說：「我好鍾意新歌，因為當中探討嘅，正正係我人生之中不斷面對嘅問題。可能大家都覺得鄭欣宜好有自信，好知道自己想做乜嘢嘅人，係嘅，但去搵到想做乜嘢或者自信之前，其實不斷有好多問題去問自己，呢啲問題係會產生恐懼。」又指在尋找答案的過程中，每個人都有迷失或沒自信時，最重要是學習面對：「呢首歌嘅歌詞和MV故事想表達，感到恐懼好正常，最緊要知道恐懼嘅係咩東西，去正視佢，第一步就係面對和克服。」

她最大的恐懼就是演戲，偏偏MV很多內心戲，而其角色經歷愛人意外去世後經常睹物思人，拍攝時，要演繹傷痛難過外，還有不少她與男主角甜蜜回憶，如在床上相擁卿卿我我、溫馨晚餐時收到定情禮物。因此拍攝當日經歷不同情緒，令她感到很大挑戰：「拍呢個MV好辛苦，要用好多情緒。最艱難係全日拍攝嘅第一個鏡頭，故事講我目擊愛人發生意外，導演拍攝我嘅大頭，好難演，因為係虛擬，係靠幻想去演戲。」還透露MV中有彩蛋，她說：「其實我喺今次MV放咗好多我嘅小秘密，睇吓我嘅JoyStick們夠唔夠眼利搵得出。」