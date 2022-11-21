以為好打得　轉頭被糟質

好多人都係得個樣，又話自己好打得，但係面對危險嘅時候就即刻露晒底，被人發覺佢原來冇料到！AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV中亦有好多女英雄角色開頭好揪得，無奈佢哋不自量力，硬係要挑戰高難度，打輸咗都唔係問題，最慘係淪為被玩弄嘅對象。

一招破功

喺GIGA出品嘅《屈服於無雙面具的無敵女英雄》中，沙月惠奈被稱為無敵嘅女英雄，原因係佢有一個特殊能力，就係能夠將敵人嘅攻擊吸收並化為自己嘅力量，亦因為佢咁勁揪，令邪惡奸黨非常頭痛。後來，終於有一位名為絕倫蒙面男嘅奸黨挺身而出對抗惠奈，佢引咗阿妹出嚟之後就施展連番攻擊，但係招數都係假動作，一個閃身就去到惠奈身後再施胸襲，令奈妹全身軟晒，因為蒙面男知道惠奈只要一受到刺激就冇晒力量。而蒙面男見到奈妹秀色可餐，當然唔會放過機會，將惠奈完全征服！

直播活春宮

同樣由GIGA推出嘅《格闘忍者姫天娜》入面，茉宮渚希係一名女忍者，為咗報妹妹被殺之仇，而參加一個網上直播嘅格鬥比賽，因為賽事嘅主腦正正就係兇手！渚希身手唔錯，第一場比賽就打到綠色怪人一仆一碌，之不過綠色怪人喺被打敗嘅時候向渚希噴灑不明噴霧。之後，希妹殺到入後台，仲成功搵到主腦，點知呢個時候突然出現心跳加速兼性慾高漲，原來剛才吸入嘅係催情噴霧，就係咁，渚希失手被擒，更被主腦綁住嚟玩弄，過程仲被網上直播添！

誤飲迷藥

呢部《格闘姫陥落 火鷹舞2》講述白石美紀係一位擅長施展烈火招數嘅武術家，為救未婚夫，隻身闖入邪惡壞人嘅巢穴，之不過對方人數眾多，即使美紀武功了得，能否成功救人都係未知數！呢個時候壞人首腦提出條件，話美紀如果成功喺格鬥場打敗對手就可以放佢哋走，可惜美紀一落場就打輸咗，更加被對手百般玩弄，原因係美紀誤飲咗一杯落咗催情藥嘅飲品，所以救唔到未婚夫之餘，連自己都衰埋！