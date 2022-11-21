汪明荃耳鳴睇醫生　發現耳內高頻細胞受損

藝人汪明荃（Lisa）、林盛斌（Bob）與歌手李麗霞（黑妹）等，今午（21日）為《耳愛傳聲》慈善音樂會綵排，音樂會將於11月25日於伊利沙伯體育館舉行，為聽障人士籌款及推廣聽覺保健等重要訊息。Lisa姐表示近期出現輕微耳鳴問題：「都驚呀，突然間Chok一Chok咁，睇咗醫生話冇乜事，不過繼續咁要再睇。」身旁音樂會搞手林建煇醫生，指可能與Lisa姐長年聽鑼鼓，令耳內高頻細胞受損，建議可於練習時佩戴音樂耳塞。

同場的阿Bob則打趣說自己高頻細胞未有問題，仍可聽到老婆的「煩音」，又嘆謂家中幾位囡囡經常發出吵耳叫聲，令他間中亦忍無可忍要叫停：「食飯、玩又或者嗌交時都會尖叫，係細仔把聲比較沉。」他笑言或要替囝囝配音樂耳塞，保護聽覺。談到他於台慶夜嘔奶一幕，阿Bob指事後朋友同事均送上問候：「連網上平時鬧開我嗰啲，都留言話尊敬我，好感動，所以係值得嘅。」他指大家平日看劇集時，一個吃飯鏡頭可能已拍了多次：「食啖麵其實可能食咗幾次，呢種前輩嘅專業精神應該要傳承落去。」Lisa姐亦表示認同，指經常於拍攝時吃隔夜餸，但仍要演出很美味的表情。