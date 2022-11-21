火辣拉麵娘　慾望打孖上

歎番碗熱辣辣嘅日式湯拉麵，真係令人精神為之一振！不過如果面前嗰碗拉麵，原來係由美國性感女Coser嘅Azura所Cosplay出嚟，會唔會令味道更加香濃呢？

維肖維妙

家陣做Coser除咗要Cos得維肖維妙外，原來仲要講創意！唔信嘅話，就要睇吓呢位嚟自美國嘅性感女Coser Azura嘅日式湯拉麵Cosplay，無論湯麵定係配料，同埋嗰對等身高嘅筷子，全部都還原度十足，而最過癮係拉麵碗竟然係個浴缸！本嚟平平無奇嘅美人出浴，變成索女湯麵Cosplay，係咪創意十足先？不過對男士嚟講，如此過癮嘅Cosplay固然有睇頭，但係最為吸睛嘅，卻莫過於佢嗰套激細嘅比堅尼泳衣下，所露出一對激凸巨乳，就算隔住屏幕，都聞到撲鼻嘅肉香呀！

Azura坦言呢個Cosplay真係花咗唔少心思，首先要喺浴缸上加上拉麵碗嘅特色圖案，跟住用發泡膠做出烚蛋同日式魚片，另外仲要搵嚟兩支超長嘅木棍做筷子，先至可以做出咁嘅效果。Azura笑稱反而套比堅尼係成個Cosplay中最簡單嘅環節，而佢對於拍出嚟嘅效果亦相當滿意。

肥妹變索女

有網民問Azura點解會諗到咁特別嘅Cosplay，佢解釋係因為自己勁鍾意食日式拉麵，有日佢望住個浴缸，忽發奇想下便有咁嘅創作。事實上，Azura一直以嚟都係創意十足，亦因為咁，令佢同Cosplay結下不解之緣。早喺佢13歲時，因為鍾情美國動畫《降世神通：最後的氣宗》，於是喺萬聖節開始首次Cosplay並自製服裝，到大學時擔任動漫學會副會長嘅佢，更以精美嘅Cosplay服製作手藝而著稱，而大學畢業後，佢便全身投入Cosplay界，同時開始經營網絡社交帳號。

不過剛開始時，佢嘅人氣並唔高，皆因當時佢係肥妹仔一名，吸引力自然唔及其他好身材嘅女Coser，於是佢便積極減肥同健身，終於成功鍛煉出苗條身形，更成為超人氣女Coser，兩個社交網合共有逾30萬粉絲。

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36G-23-36

由一名肥妹仔到家陣嘅性感尤物，Azura喺Cosplay界嘅發展可謂相當勵志。事實上，自從佢成為性感女Coser後，人氣不斷攀升，而呢點亦可從佢嘅社交網粉絲人數一直有增無減，可見一斑。