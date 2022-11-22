【是日通勝】

農曆十月廿九

壬寅年 辛亥月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、祈福、交易

忌：穿井、取魚、開池

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：9、11、34、38

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：慎防體重超標，忌暴飲暴食，以免健康受損。

金牛座：有志者事竟成，善用好運氣，工作易獲佳績。

雙子座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

巨蟹座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

獅子座：愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可以難倒你。

處女座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

天秤座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，不要輕言放棄。

天蠍座：一子錯，滿盤皆落索，謀事一定要步步為營。

人馬座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

山羊座：感情發展處膠着狀態，單身者要保持耐性。

水瓶座：身心狀態佳，做事井然有序，離成功非常近。

雙魚座：財運平穩，多勞多得，沒有事情需要擔心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 偏財旺

（跌）雞 壓力大

鼠：情緒不穩，處理人事問題要多予包容。

牛：別因私忘公，完成正經事，玩得更盡興。

虎：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

兔：人緣不錯，適合聯誼會友，可盡興而歸。

龍：生活遇到小挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

蛇：求財不乏機遇，好好把握，勿猶豫不決。

馬：偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

羊：自信心強，不管做甚麼事都充滿激情。

猴：事業運不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

雞：是日沖煞，工作壓力大，犯錯機會高。

狗：桃花運強勁，單身者易結識合眼緣異性。

豬：貴人運強，利洽談公事，易達成協議。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

栢麗大道的旺與衰

尖沙咀的栢麗大道曾經風光一時，行人擠迫得水洩不通，但現在今非昔比，在繁忙時段也暢通無阻。

舖頭的租金，大幅下滑八成有多，隨着疫情橫行，通關受阻，自由行不再，這地方猶如死城，而在風水上也有一定的啟示。

下元有七、八、九運，共60年，每一個元運掌管20年，七運是1984年至2004年，在這個運正西方是正神方、適宜見山，正東方是零神方、適宜見水，但在這段時間，尖沙咀這一區在地運上配合不宜，得不到零正神的效應，所以不算很興旺。

及至2004年踏入八運，得到東北見山、西南見水的配合，整個尖沙咀連接得到地氣，因而脫胎換骨，突然興旺起來，再加上自由行的配合，盡得天時與地理，所以當時的尖沙咀，滿街都是拖車、拖篋的遊人。

最近政府有意將栢麗大道改變成為食肆區域，希望可以帶動人流，一洗頹氣，但從風水的層面去看，現在是八運的尾段了，旺氣漸退，大勢已去，隨着九運的來臨，氣運轉移，想回復當年的光輝，看來要加把勁了。