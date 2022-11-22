娛圈單打︱台慶夜胸戰夜　星輝中肉光射

一年一度的TVB萬千星輝賀台慶已成城中「睇肉」盛事，皆因女星必定各出奇謀以性感打扮示眾，務求激起熱議，搶佔頭條，今年也不例外。在芸芸姐仔之中，尤以朱晨麗的湯碗胸、黃嘉雯的噴血火紅戰衣，以至陳瀅的超級大露背最令人難忘。

港姐冠軍出身的朱晨麗，身材樣貌有番咁上下，今次不再收埋，穿上一襲白色Deep V禮服現身，波濤洶湧藏也藏不住，睇到人嘩嘩聲。

同樣是港姐冠軍的黃嘉雯，當選後多做午間節目主持，直到早前播畢的《下流上車族》飾演「小三校長」終於打響名堂。伊人樣子稍嫌成熟，但有胸有腿，身材一流，穿上火紅色低胸晚裝令人有驚艷感覺。據聞林敏驄手機內儲存了大量黃嘉雯的水着照，並親自欽點她做「小三」，當知伊人魅力沒法擋。

風頭躉陳瀅則繼續萬千寵愛在一身，大合照企正第二排C位，意味來年繼續備受力捧。她選擇「留前鬥後」，以綠色大露背晚裝搶Fo，視覺極之震撼。特別是背後兩條打結幼帶的設計，將有肉地的身段表露無遺，遭網民戲謔為「鹹水草紮豬肉」。

這些年，「灑鹽花」已成TVB撒手鐧，別說女星逢騷必露，劇集「加甜」更是家常便飯。例如《超能使者》有劉穎鏇賣弄性感；又如《十八年後的終極告白2.0》有多場大膽肉搏戲；至於話題作《美麗戰場》蔣家旻被姦一幕，網上點擊率更突破100萬。台慶夜的焦點又是落在女星胸戰之上，既然這招對刺激收視萬試萬靈，女星不介意露，觀眾又喜歡睇，多露多得，何樂而不為！