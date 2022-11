無綫咪神高海寧(高Ling)因為一套劇而跟李佳芯變成好友,他們曾經上節目分享好閨蜜能成為好友的經歷,最真摯的友情是不在高峰的時候慕名而來,也不在低谷時轉身離開。高Ling最近於社交平台上載最新美照,並晒出日前同李佳芯食飯的合照及她送上的禮物,她寫上:「It's still summer.Thanks for this little thing李佳芯!不過佢究竟係有耳仔,還是腳仔呢?」粉絲紛紛留言表示:「素顏好姐妹」、「素顏都咁靚。」