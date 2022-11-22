忍氣吞聲︱陳家樂就晒連詩雅　嗌交必投降

陳家樂與陳曉華日前為劇集拍外景，兩人拍到眼濕濕，家樂坦言屬感性之人，但女友連詩雅比他更眼淺，每次2人有爭執，當女友出動淚水攻勢，家樂即舉手投降。

藝人陳家樂、陳曉華（Hera）和阮浩棕近日為無綫新劇《異空感應》在上環取景，該場口講述浩棕自揭身世，家樂與Hera拍得投入，演到眼濕濕，鏡頭後要用紙巾抹眼淚。

家樂表示已拍攝近一個月，跟劇中的父母魯振順及文雪兒建立了深厚關係：「劇中我個角色同家人關係唔係咁好，有啲場口講我同佢哋鬧交，鬧到好激動同肉緊，但我自己就忍唔住想喊，其實個情緒唔係咁啱，所以我都要控制住自己。」

他自言比較眼淺，問到跟女友連詩雅吵架時會否鬧到喊？他說：「佢情緒波動比我大，比我更容易喊，其實我哋好少鬧交，我哋係為某件事討論同爭辯，有時見佢激動到想喊，咁我咪唔講囉！你啱晒！」家樂透露劇集預計拍到2月左右，之後拍攝電影，豈不沒時間籌備婚禮？他坦言：「一直都籌備中，我傾完之後再交畀其他人幫手搞。」

陳曉華連拍40小時

至於Hera稱今次戲份重，終嘗到冇覺瞓的滋味：「起初仲戒口想保持身材弗啲，但之後為咗提神我不停食朱古力，一日清晒所有零食，好在仲未有打鬥面，否則真係唔夠精神拍，真係連續40小時只係得一兩個鐘瞓。」另外，談到宋宛穎與黃嘉雯傳不和，有指Hera跟兩人多月前出席公關生日飯局，Hera已察覺到異樣而攬實宋宛穎，對此Hera表示：「我同宋宛穎識得比較耐，同佢的確比較老友，但我當日冇留意到佢哋不和，大家食飯傾得好開心。（有冇慰問宋宛穎？）我有第一時間關心佢，但其他嘢留畀佢回應啦！」