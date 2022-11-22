東方日報C1：劉佩玥配角衝視后　姚子羚女一降呢

無綫昨日揭曉頒獎禮提名名單，部分提名具爭議性！於《美麗戰場》屬女配角的劉佩玥與朱晨麗，突然「升呢」爭視后，《鐵拳英雄》的姚子羚則由女主角降為女配角，而新劇《輕．功》未播先入圍，令人費解！至於視帝視后方面，陳展鵬與離巢的唐詩詠各佔4個提名席位，打成平手，而陳山聰以量取勝，以15個提名角逐4獎，成為藝人之冠！

《萬千星輝頒獎典禮2022》明年1月8日舉行，無綫昨日舉行記者會公布16個獎項提名名單，雖然不少提名在意料之中，但部分名單值得商榷！例如劇集《輕．功》未播已獲多項提名，《美麗戰場》的女配角劉佩玥與朱晨麗卻入圍視后名單，而戲份相若的蔣家旻就留在「最佳女配角」之列，似乎有心造就蔣家旻攞獎。而《鐵拳英雄》的姚子羚由女主角「降呢」變女配角提名，不少網民戥她不值！

陳展鵬爭視帝叫4飛

備受矚目的「最佳男主角」由陳展鵬獨佔4個提名，包括《超能使者》、《黯夜守護者》、《回歸光影頌：母親的乒乓球》及《鐵拳英雄》，惡鬥有3個提名的陳山聰與首次拍劇即人氣爆燈的林敏驄，而視帝級人馬譚俊彥、馬德鐘、馬國明及郭晉安，聯同袁偉豪、周嘉洛毫無懸念入圍爭獎，競爭激烈。陳山聰除提名視帝外，還入圍「最佳男配角」、「最受歡迎電視拍檔」及「最受歡迎電視男角色」4獎，合共有15個提名，數量冠絕所有藝員。

有份出席記者會的譚俊彥憑兩劇角逐視帝，他坦言抱平常心：「今年競爭好激烈，私心就一定撐山聰，反而自己今年輕鬆好多。」而馬國明負責揭曉「最受歡迎電視女角色」提名名單，他看到女友湯洛雯榜上有名時表示：「當然睇好佢，梗係有私心啦！我會幫佢拉票，將我嗰票畀埋佢。（身家都畀晒女友？）呢啲私下講。（女友提名視后，攞埋就視帝后可以結婚？）唔關事。」他憑《白色強人Ⅱ》角逐視帝，揚言力撐同劇的陳豪和郭晉安，希望劇集擸盡所有獎項。

未有到場的陳山聰接受電話訪問，坦言非常滿意今年成績：「之後要靠觀眾投票，我相信觀眾睇到，佢哋一定會投自己心水一票！」叫4飛的陳展鵬表示因工作而未能出席，很感激公司給予機會。問到有否信心？他說：「做演員最緊要有多啲唔同角色嘗試，觀眾覺得有新鮮感同鍾意先係最重要，獎項隨緣啦！」據知，林敏驄未獲無綫邀請出席記者會，問到會否覺得不被重視？他反問：「乜我要出席嘅咩？（你係視帝大熱。）唔清楚、唔知道、冇研究、冇所謂，講完！」

台慶收視最高25.7點

視后方面，已離巢的唐詩詠獲最多提名，包括《鐵拳英雄》、《回歸光影頌：我的驕傲》、《白色強人Ⅱ》及《超能使者》；上位花旦陳曉華緊隨其後憑《異搜店》、《回歸光影頌：曙光》及《美麗戰場》角逐，勝過陳瀅、蔡思貝、龔嘉欣、陳煒、李施嬅、高海寧及江美儀等。未能亮相記者會的詩詠表示：「好開心之前拍嘅劇今年出晒，而且4套劇都係唔同類型，希望呢啲劇集嘅台前幕後工作人員都攞到獎啦！」

另外，昨日收視出爐，無綫上周六舉行的台慶收視最高25.7點，成為上周收視榜首，在內地社交平台的閱讀量逾11.07億，非常犀利！

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