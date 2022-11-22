唔敢諗張敬軒「回禮」　洪嘉豪自認廚藝好過遮遮

歌手洪嘉豪（Kaho）昨晚（21日）現身荃灣出席世界盃直播活動，吸引大批粉絲到場支持，熱愛運動的他表示自小便喜愛踢足球：「我主力係踢波，係個幾好嘅足球員嚟㗎，哈哈，不過細個媽咪覺得踢波只係課外活動，強迫我去學音樂同努力讀書，其實我依家最喜歡嘅運動都係踢波，仲有Keep住踢。」他笑言自己不是忠心球迷，沒有支持特定國家隊：「主要睇人腳，不過之前回答過大家睇好巴西隊，洗濕咗個頭，今屆就支持巴西啦。」問到會否相約圈中好友觀看球賽？他大爆歌手陳蕾原來也是球迷一名：「佢係識波㗎，我同陳蕾都係利物浦球迷，佢好鍾意沙拿（利物浦）。」

談到早前他開騷邀得張敬軒擔任嘉賓，問到會否於對方年尾演唱會「回禮」任嘉賓？他説：「唔好咁講，我請到佢係我榮幸，到時希望可以入場支持佢。」Kaho指近期與張敬軒一起拍電影，大讚對方經常「萬歲」且食物非常豐富：「係請埋個廚即場煮㗎，全個劇組過百人都係即叫即煮，點心都係即蒸，好瘋狂。」他表示若有機會會親自下廚請對方吃飯，問到有何拿手小菜？他笑稱是煮公仔麵：「又唔會咁離譜整個餐蛋麵，真係約到我會先學煮幾味餸，應該會煮得好過佢位工人姐姐嘅，哈哈。」