ANSONBEAN收慶生驚喜　見應援巴士呆到唔識郁

跳唱歌手陳毅燊（ANSONBEAN）今天（22日）22歲生日，一班豆粉秘密為他準備了不少應援活動，其中包括巴士應援，豆粉更秘密聯同ANSONBEAN的經理人製造驚喜，經理人當天假裝為他安排了訪問，跟他一同到中環碼頭，當他行至巴士旁邊時，被問到：「巴士上嗰個人咁似你？」ANSONBEAN看到自己的應援巴士時，呆了近一分鐘說不出話，之後一班豆粉便捧着「猩猩」造型蛋糕出來，寓意偶像精力充沛、活力十足！ANSONBEAN逐一跟豆粉合照、談天，並在車身簽名，度過了愉快又驚喜的生日！

提到ANSONBEAN看到應援巴士即被嚇呆，他笑說：「因為冇乜預計過呢件事會發生，所以表現得比較呆滯，因為我正在準備緊表演嘅工作，個人係好緊張同死板，係好震驚嘅！」他稱由於過往的生日也會遇上不快事，令他有「生日恐懼」並覺沒有甚麼值得慶祝，但今個生日卻令ANSONBEAN頓悟人生，他感動說：「我一向都覺得生日係好悲傷嘅，但係今日咁大份禮物，真係令我好感動，多謝豆粉去籌備呢份生日禮物。我覺得生日係將除咗喺年齡加咗一個數字，仲會令到個人『重』咗，一到生日就會有壓力同負擔，但今日發現生日都有佢嘅樂趣！多謝豆粉陪我一齊行呢條表演嘅路，有時我都會有迷失，但一諗起豆粉嘅支持同愛，我就會有動力，我應承大家，我會繼續逼迫自己，做多啲好嘅作品畀大家。」

Anson近日推出了本年度第三首單曲《LOVE/PAIN》，在演藝上也有很多的新嘗試，他感恩過去一年擁有的機會：「今年我幾鍾意自己做咗嘅嘢，無論電影或音樂上，比以前嘅自己進步咗，不過仍然有超大嘅進步空間，我嘅生日願望除咗大家都身體健康！我嘅目標係希望來年繼續進步！」