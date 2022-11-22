五月天紐約開騷石頭為乜被隊友輪流取笑？

台灣天團五月天展開巡唱，繼拉斯維加斯一站後，日前飛到紐約Barclays Center（巴克萊中心）開唱，他們開場便以《盛夏光年》揭開序幕，成員石頭問候大家：「呷飽沒？」笑稱主辦方招待大家去吃紐約很有名的牛排店，每個人都吃很飽，但怪獸因為感冒沒有去吃牛扒，他笑回：「我在房間裡面鍛練我的鼻音。」石頭他要大家一起把所有體力都用掉，瑪莎幽默笑說：「把所有力氣用光，下一站新加坡就只好很疲累的唱完。」怪獸則着觀眾們不要留任何遺憾，期待下一次更快與大家相面，冠佑則笑言要大家把演唱會「後遺症」帶回家：「就是每個人的喉嚨都要唱啞，你們要大聲的唱，回到家聲音都要啞。」

主音阿信指本月28日是團長怪獸的生日，他笑稱怪獸女兒：「應該是不會講父親大人生日快樂！」要全場的粉絲們一起大喊祝賀「團長大人生日快樂」，阿信笑說：「送給你的禮物就是你可以收看《台北女子圖鑑》，石頭大人和桂綸鎂演出那場。」怪獸說：「無限制觀看，石頭的部份還可以看live。」阿信則猛虧：「女兒不能看，有點限制級，前二場忘了問石頭，石頭，你怎麼可以這樣？」石頭反問：「不是你們叫我去演的嗎？」阿信繼續追：「我是叫你演戲，但沒有叫你假戲真做。」一旁怪獸加碼：「他真戲假做。」石頭表示：「小鎂說下一次還有第二季，五個人可包辦五集。」阿信聽完則笑答：「我怕我們是包辦樓下倒垃圾的。」不料反遭瑪莎自嘲：「我怕下一集不是演《台北女子圖鑑》，他要拍天線寶寶。」五人妙語如珠，逗得全場哈哈大笑。