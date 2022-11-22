倒吸44萬粉絲　傳汪小菲今下晝飛台灣孖大S開拖

台灣女星大S與汪小菲去年離婚，本來好離好去各有各玩，點知大S忽然指控汪小菲未履行離婚協議，3月起就冇再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。此舉成功激起汪小菲怒火，尋日（21日）佢發功狂鬧大S舉家上下，除公開過去1年家用支付明細，短短1天就出咗足足26個Post，連小S老公許雅鈞疑似偷食嘅是非都拎出嚟講，搞到網友食晒花生。

最新消息有傳汪小菲今日（22日）就會飛台灣，連班機資訊都有齊，佢將由北京搭乘下午接近2點班機，預計在傍晚5點幾就會抵達桃園機場，將會走寰宇商務通關。

汪小菲怒氣攻心，但今次引戰佢被網友質疑輸晒風度，口碑差晒，點知佢咁都有意外收穫，社交網粉絲暴增近44萬，完全掌握晒流量密碼。不過佢媽咪張蘭仲勁，佢尋日中午喺短片網直播帶貨，一邊賣自家酸辣粉，一邊狂鬧大S同徐家，成功吸引大批網友圍觀，直播觀看人數由1萬飆到10萬，最後更賣出1萬箱酸辣粉，一箱6碗索價59.9元人民幣（約65元港幣），淨係酸辣粉就賺咗近60萬人仔，其他還包括花膠雞、小黃魚、重慶小麵等商品也賣到斷貨，但她不斷口出狂言，疑似踩到直撥平台地雷，直播到一半就被官方封禁。