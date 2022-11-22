聖誕早鳥優惠　甜點特飲So Sweet

聖誕節除了琳琅滿目的派對美食或主題大餐，還有精緻富特色的特飲和蛋糕推出市場，吃過大餐後來口甜點，分外令人回味。平日返工又或出街，拎住杯主題特飲，可以提早感受過節氣氛。若然想送禮，一早揀定心水之選，既有心思又有折扣，也是一舉兩得。除了早鳥，有品牌推出不同的優惠，讓大家買得開心，想搶到好貨就要快！

早鳥有折

禮盒有折

法式甜點一向深得港人歡心，Paul Lafayet在今個聖誕節，以綠松色作主調推出節日限定產品。聖誕茗茶套裝有伯爵茶、玫瑰花茶配咖啡杯，暖心套裝有榛子醬牛奶朱古力、海鹽焦糖松露朱古力、2款蜂蜜和聖誕蠟燭等，另外還有曲奇和馬卡龍等選擇。除此之外，品牌亦提供2款禮盒，聖誕尊貴盒有馬卡龍、蝴蝶酥、原片茶葉、朱古力、曲奇和掛耳包等，至於聖誕奢華禮盒，也有各式美食。現至12月15日之前預訂，聖誕尊貴禮盒約有73折優惠，聖誕奢華禮盒則有約72折優惠。

應節可可味力

聖誕節總令想起繽紛色澤與造型多變萌趣的朱古力，本地人氣品牌龍島今年就以「Holly Jolly」為主題，於即日起推出一系列充滿聖誕節慶色彩的朱古力、曲奇禮盒及聖誕蛋糕包括歡渡聖誕朱古力禮盒、聖誕歡騰雜錦牛油曲奇禮罐、魔法聖誕千層酥及曲奇禮盒、LUCULLUS × LOVERAMICS 暖心套裝禮盒、夢幻閃亮水晶球禮盒、榛子香橙布丁慕絲蛋糕及雜莓開心果紅絲絨蛋糕等。禮盒包裝更以聖誕專屬的紅與綠為主調，精緻典雅得來，又充分展現出匠心創意的甜蜜可可滋味。當中的「歡渡聖誕朱古力禮盒」（紅色盒9件及深綠色盒16件裝）盛載住多款品牌人氣朱古力之餘，還有荔枝爆炸糖黑、杏仁脆米及焦糖軟心3款全新的聖誕限定口味朱古力，討盡大小朋友歡心！即日起會員選購所有禮盒（除繽紛聖誕雜錦Mini "O"薄脆曲奇外）享最低8折優惠及於11月18日至12月15日期間選購Santa's Ride香橙布丁榛子慕絲蛋糕享8折優惠；而指定信用卡持有人選購歡渡聖誕朱古力禮盒享9折優惠。

家之溫暖

近幾年，很多朋友移民海外，大時大節有得見就好見喇。iBakery於今個聖誕以家作主題，於12月8日至21日推出一系列的聖誕小屋禮包，聖誕小屋禮物內有4款聖誕小屋禮盒，包括有一家大細薑餅人、精選果乾、有機公平貿易掛耳包、茶包，再配朱古力筆讓小朋友發揮創意。其他還有聖誕蜂蜜薑餅、精選果乾、精選花茶、曲奇等禮盒選擇，重量級首選各式配搭的聖誕禮籃。11月28日前訂購，各款禮盒和禮籃都有不同的優惠，大家可按喜好慢慢揀。

情迷朱古力

慶祝聖誕節，又豈了缺少甜美的朱古力？GODIVA以節日彩燈裝飾作靈感，推出Holiday Collection 2022 聖誕繽紛限定巧克力系列，限定朱古力有蜂蜜核桃、車厘子杏仁、開心果蔓越莓、薑餅人造型杏仁牛奶、焦糖杏仁、百香果椰子松露和造型朱古力等，再加上各款各樣的造型禮盒，幾時都可保持甜蜜口感和心情。即日開始，於專門店購買任何聖誕系列（禮籃除外），滿指定金額可獲不同價值的禮券和朱古力等，由現時至12月12日，購物滿指定價錢，可獲送心動朱古力禮籃乙個，指定會員亦會有不同的折扣優惠。

分享聖誕麵包

意大利人過聖誕節，桌上必定有一個Panettone用作分享，Dolce Dolce Kitchen & Gourmet的主理人Esther以自家配方，特別創作了不同口味的10年陳醋Panettone聖誕麵包，口味包括原味、朱古力及無花果、酒浸車厘子，切開時還有酸酸甜甜的陳醋果醬，Esther指配雲呢拿雪糕吃也是相當適合。由現時至12月15日選購，有9折早鳥優惠，12月9日可供自取或送貨。

其他着數優惠

多買多抵

若然是要大量送禮，就要精打細算。Marks & Spencer以閃爍星河作主題，推出一系列閃亮禮的美食，當中包括聖誕老人工作坊朱古力亮燈禮盒、星空投影音樂盒連牛油香酥餅禮罐和亮燈瑞士山松露朱古力禮罐等，其他有冬日山脈造型朱古力、聖誕小矮人造型朱古力或聖誕限定Percy小豬系列，無論配聖誕乾果香料酒，又或是限量版發光雪球氈酒都很夾。由現時至12月25日，客人選擇精選節日糖果及餅乾，可享買3送1，任選2件或以上聖誕果蓉批可享8折，11月10日至12月25日選擇精選節日限定禮罐，第2件可享半價。

歎特飲做善事

紅色絕對是聖誕節主題色調之一，連接咖啡店星巴克在這個聖誕佳節，以節日主題色為主調，推出全新的紅絲絨燕麥奶咖啡及紅絲絨燕麥奶星冰樂。前者以經典特濃咖啡、紅絲絨醬和蒸煮燕麥奶，配鮮忌廉和紅絲絨味餅乾碎製作而成，色澤亮麗搶眼；後者則入口清新幼滑。其他節日特飲還有薑汁鮮奶咖啡及拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣冷萃咖啡及拖肥果仁脆趣氮氣冷萃咖啡，享用時配新推出的紅莓杏仁士干餅、紅絲絨碎朱古力鬆餅、榛子杏仁丹麥酥、紅莓蘋果乳酪杯、聖誕伯爵茶或雪芳糕，平衡美味。由即日至11月28日，大家點選聖誕限定特飲，品牌會將5%收益捐給指定機構，為本地兒童提供教育資源、課外活動，及為長者提供膳食服務等，讓巴絲打消費得分外有意義。此外，品牌今年亦推出節日窩心系列，選用紅、綠、藍、粉等節慶色彩配合胡桃夾子的故事圖案，令節日氣氛更濃厚。